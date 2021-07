09/07/2021 16:07 Sociedad Coronavirus Vitoria blindará el acceso a la plaza de la Virgen Blanca el 4 de agosto Agencias | EITB Media Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran, para impedir, al igual que el pasado año, el paso de la ciudadanía y evitar posibles intentos de celebraciones festivas. Escuchar la página Escuchar la página

El alcalde de Vitoria Gorka Urtaran ha anunciado este viernes que vigilará los accesos a la plaza de la Virgen Blanca el próximo 4 de agosto, con el fin de evitar posibles aglomeraciones e intentos de celebrar el inicio de las fiestas patronales. Ya que, según ha adelantado, este año, al igual que el pasado, "desgraciadamente no se pueden celebrar".

"Preocupado" por los botellones, el alcalde ha adelantado que "se va a reforzar la presencia de la Policía Local y la Ertzaintza" en los espacios en los que habitualmente se llevan a cabo y el Ayuntamiento pedirá un esfuerzo policial por evitarlos, aunque tiene claro que "el esfuerzo lo tienen que hacer los ciudadanos".

"Evitar los botellones se consigue con mayor concienciación social no con mayor presencia policial, ya que no garantiza que no se vayan a producir botellones o aglomeraciones", ha comentado.

Por ello, Urtaran ha apelado a la "responsabilidad colectiva e individual" para actuar con "sentido común", "sensatez" e "interiorizar que hay que hacer un mayor esfuerzo" de cara a prevenir acumulaciones de personas que puedan acarrear riesgos y un aumento de los contagios.

Asimismo, ha informado de que la programación cultural prevista para este verano en la ciudad "se ajustará a la realidad del momento" y estará condicionada por la situación sanitaria al poder celebrarse si "los parámetros son aceptables" o revisarse si la pandemia "va a peor".

Urtaran se ha mostrado satisfecho por cómo se están desarrollando las diversas fiestas en los barrios de Vitoria al cumplirse con los aforos restringidos y las pautas sanitarias, y ha deseado que esta situación "siga así" y no se produzcan imágenes de riesgo que se han dado en otros lugares.