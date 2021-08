17/08/2021 11:21 Sociedad Eutanasia Ander: "Quisiera tener la valentía de mi madre para no dejar sobre otros mi incapacidad de vivir" EITB Media Eskarne, la madre de Ander, dejó escritas sus voluntades anticipadas hace 10 años y la familia, fiel a ellas, solicitó la eutanasia. Eskarne fue la primera persona del Estado español en valerse de la ley. Su hijo afirma que ha sido un "proceso fácil y cercano". Escuchar la página Escuchar la página

Eskarne, una vecina de Durango (Bizkaia) de 86 años, fue la primera persona del Estado español en utilizar la ley de eutanasia. Euskadi Irratia ha entrevistado hoy a Ander, su hijo, que ha destacado la valentía de la mujer y ha explicado cómo se ha desarrollado el proceso.

Según Ander, su madre registró en 2011 sus voluntades anticipadas y la familia, fiel a ellas, solicitó la eutanasia al entrar en vigor la ley. "Ama se estaba apagando y ya no era persona", ha contado, y llegada esa situación, dejó escrito que quería descansar. La familia no ha hecho sino respetar su voluntad.

Ander asegura que el ejemplo de su madre le ha servido para reflexionar sobre su propia vida y que tiene claro que él también registrará sus últimas voluntades, para no dejar sobre otros su "incapacidad de vivir". "No tiene sentido seguir viviendo si has dejado de ser persona, si dependes totalmente de otros", ha añadido.

Sobre el proceso, Ander ha subrayado "la profesionalidad y la cercanía" con la que se ha desarrollado, a pesar de tratarse de algo "nuevo" para Osakidetza y de gran "carga emocional" para ellos.

La ley entró el vigor el 25 de junio y la familia de Eskarne realizó la petición poco después. Eskarne murió casi un mes después, el 23 de julio, cumpliéndose todos los plazos. Ander ha explicado que su madre dejó muy claro todo en sus voluntades y que este hecho ha facilitado el proceso.