23/08/2021 15:01 Sociedad AFGANISTÁN Nilofar Bayat pide a la ONU que "no deje solo" a Afganistán, que "ha vuelto 20 años atrás" O.P. | EITB MEDIA La capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas y activista, que ha sido acogida en Bilbao, junto a su marido Ramish, ha alertado del mayor peligro al que se enfrentan niñas y mujeres en Afganistán.

La capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas y activista, Nilofar Bayat, ha pedido a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que "no deje solo" a Afganistán y ha advertido de que su país "ha vuelto atrás 20 años".

Bayat ha comparecido en rueda de prensa en Bilbao junto a responsables de CEAR-Euskadi, "para abordar la situación de las personas con necesidades de protección internacional que huye de Afganistán", un día después de tomar tierra en la capital vizcaína que la ha acogido, junto a su esposo, Ramish.

Durante la comparecencia, ante una amplísima representación de medios informativos, Bayat ha dado las gracias a todas las personas que les han ayudado a salir de su país a ella y su marido y ha pedido a la ONU y a las demás instituciones internacionales que "no dejen solo al país" y ayuden a los refugiados afganos. Además, ha advertido del "mayor peligro" en el que se encuentran niñas y mujeres.

Por los talibanes ha dicho que "nunca cambian y son más peligrosos que hace veinte años". Según ha explicado, está "muy triste porque el resto de países avanza y el nuestro retrocede, especialmente por las mujeres, que están en peligro, no pueden trabajar ni tienen derechos".

Bayat, licenciada en Derecho y que trabajaba en Afganistán con la Cruz Roja, quiere también volver a jugar a baloncesto. "No va a ser fácil continuar con el baloncesto, pero no lo voy a dejar. Cuando estoy en la cancha, me olvido de lo que está pasando", ha dicho.

Por eso, "cuanto antes" aceptará la oferta del Bidaideak Bilbao BSR, campeón de la liga de División de Honor la pasada temporada, para empezar a entrenar, al igual que su esposo, también jugador en silla de ruedas.

La directora de la Comisión de Ayuda al Refugiado, CEAR-Euskadi, Patricia Bárcena, ha advertido de que el éxodo en Afganistán "no ha hecho más que empezar", ya que abandonan el país treinta mil personas cada día.

Bárcena ha pedido a las instituciones que habiliten corredores humanitarios y que puedan llegar los refugiados a Europa sin que ocurra como pasó con la crisis de Siria y su "mercadeo" de reparto de plazas por cada país.