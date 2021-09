23/09/2021 10:49 Sociedad Volcán de La Palma La UME asegura que la población de La Palma no tiene que preocuparse por el aire que respira EFE| EITB Media La Unidad Militar de Emergencias está realizando mediciones de la calidad del aire para detectar posibles agentes químicos. Escuchar la página Escuchar la página

La población de La Palma no tiene que preocuparse por el aire que respira en estos momentos porque no es perjudicial para su salud. Todos los análisis de la calidad del aire que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está realizando dan resultados negativos.

Así se lo ha asegurado a EFE José Antonio Gamarra, subteniente del núcleo de operaciones del contingente de 184 efectivos de la UME desplazado a La Palma para colaborar en el dispositivo de emergencia puesto en marcha con motivo de la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

"La problemática está con el gas que está saliendo ahora, que es un gas virgen, aún no se ha depurado, no ha habido contacto con la atmósfera, pero, en principio, los análisis están dando negativos", por lo que "no hay riesgo para la población", señala.

Medición del aire en la propia lava

Ahora, según explica este militar, "el gas que está emanando es el de dentro del volcán y es el más tóxico, pero si se cierra, el aire se va a ir depurando, con lo cual será menos tóxico".

Miembros del equipo especializado de la UME realizando mediciones del aire. Foto: twitter.com/UMEgob.

La UME tiene desplegados en la zona a varios miembros del equipo especializado en emergencias tecnológicas que están realizando mediciones de la calidad del aire, una tarea a la que esta misma mañana se va a sumar un vehículo ligero de reconocimiento.

Este dispositivo se puede acercar hasta la propia lava y realizar una medición perfecta de la calidad del aire en un radio de 4-5 kilómetros de la erupción para detectar posibles agentes químicos.