El asador Etxebarri del maestro de las brasas Bittor Arginzoniz repite como tercer mejor restaurante del mundo

El asador Etxebarri (Axpe, Bizkaia), que dirige el maestro de las brasas Bittor Arginzoniz, ha repetido en el tercer puesto en la lista de los 50 mejores establecimientos de 2021 (The World's 50 Best).

Victor Arguinzoniz, the undisputed king of the grill, takes seemingly simple Spanish barbecue to a new level at Asador Etxebarri in Atxondo, Spain, No.3 in The World’s 50 Best Restaurants 2021, sponsored by S.Pellegrino & Aqua Panna! #Worlds50Best @SanPellegrino pic.twitter.com/iTOaop8neO