05/12/2021 13:34 Sociedad OSASUN ETXEA Zubia: "Preferiría no acertar, pero pronto los colegios y quirófanos estarán cerrados y los bares abiertos" EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA El responsable de la UCI del Hospital Donostia ha denunciado que "es imposible trabajar en la atención primaria" y ha instado a tomar medidas tanto a la Administración como a la ciudadanía: "Pido a todos el mismo nivel de responsabilidad que se nos pide a los trabajadores sanitarios".

El jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Donostia, Félix Zubia, ha aprovechado hoy su intervención semanal en el programa Osasun Etxea de Euskadi irratia para dejar a un lado "la dicotomía entre vacunados y no vacunados" y poner el foco en dos sectores golpeados especialmente en este momento de la pandemia: los niños y la atención primaria.

"310 aulas de Hego Euskal Herria están cerrados. Tenemos 7.000 niños confinados en casa. La incidencia entre ellos es casi el triple que entre los adultos y entre los niños se ha contagiado ya casi un 2%. Esto significa que pronto habrá un positivo en todas las aulas y con las medidas o condiciones que tenemos no será posible dar clase normalmente y habrá que volver a cerrar las escuelas ", ha reflexionado, para vaticinar que "creo que estamos ya a las puertas de esa situación, porque la transmisión es enorme y los adultos no queremos tomar medidas".

Zubia ha pronosticado lo que ocurrirá en las próximas semanas: "Ojalá metiera la pata, y si fuera así pediría perdón aquí mismo, pero pronto los niños estarán sin clase, pero habrá fiesta en la calle; tendremos los bares abiertos y los quirófanos cerrados; los ancianos muriendo y nosotros de fiesta". "A mí me causa una enorme tristeza, decepción y rabia. Esto define como es la sociedad vasca. Cuando se tira una piedra por una pendiente es muy difícil pararla una vez que rueda".

Por ello, ha instado tanto a la Administración a que adopte "medidas universales y más duras para todos" y a los ciudadanos a que cumplan con las medidas de prevención: "por favor, vigilemos la ventilación, no nos metamos en aglomeraciones y dejemos de lado las cenas de trabajo, las comidas con los amigo y no sé cuántas otras reuniones".

"Atención Primaria no puede hacer un seguimiento semanal de 14.000 casos"

El médico de cuidados intensivos ha denunciado que "nuestros compañeros de trabajo de Atención Primaria están reventados" con el nivel de incidencia que hay en estos momentos: "Mucha gente piensa que puede hacer lo que quiera por estar vacunada y no, da igual que tengamos incluso la tercera dosis, porque la transmisión se puede producir. Por eso necesitamos medidas para todos, porque la situación es muy grave. Es cierto que gracias a la vacuna se están reduciendo los ingresos y las muertes, pero proporcionalmente a las antiguas olas. Si los casos siguen creciendo, los porcentajes se cumplirán, los hospitales se volverán a llenar y la actividad quirúrgica cesará, y estamos a las puertas de ello".

"Si hay 2.000 positivos diarios en Hego Euskal Herria, son 14.000 casos a la semana. ¿Cómo se les va a hacer a todos control, aislamiento, seguimientos, rastreo...? Es imposible trabajar en Atención Primaria. Hay muchos enfermos y enfermedades que no son la covid-19 y la atención de esos pacientes se verá afectada irremediablemente".

"Lo que está pasando es un fracaso de toda la sociedad y no veo ni conciencia, ni intención, ni ganas", ha dicho, perceptiblemente enfadado: "Me da mucha pena caer por sexta vez en el mismo sitio y no hacer nada con la excusa del cansancio. Imaginaos cómo estamos nosotros, los sanitarios. ¿Y si decidiéramos no hacer nada con la excusa del cansancio? Sería inaceptable, ¿verdad? Pido a todos el mismo nivel de responsabilidad que se nos pide a los trabajadores sanitarios", ha concluido.