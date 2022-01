18/01/2022 10:19 Sociedad Entrevista El ararteko defiende el pasaporte covid y afirma que "no hay ningún derecho absoluto" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Manu Lezertua confirma que han aumentado mucho las quejas de la ciudadanía relacionadas con la covid-19 y la falta de comunicación con la administración. Apuesta por la presencialidad, ya que "nadie puede quedarse atrás". Escuchar la página Escuchar la página

El ararteko Manu Lezertua, ha defendido el pasaporte covid por su "eficacia suplementaria para evitar contagios" y ha argumentado que "no hay ningún derecho absoluto" en referencia al colectivo antivacunas.

"No es una obligación vacunarse, pero no pueden pretender que sus actos no tengan consecuencias (...) En Euskadi, el nivel de imposición es menor; en Austria lo van a hacer obligatorio y en Francia las restricciones a quien no tenga pasaporte van a ser impresionantes", ha explicado.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el jurista ha confirmado que desde el inicio de la pandemia, en 2020, han aumentado mucho las quejas de la ciudadanía relacionadas con la covid-19 y las dificultades, e incluso, la falta de comunicación con la administración. En ese sentido, ha realizado una apuesta por la presencialidad, tal como recomendó la oficina en noviembre de 2020, ya que "nadie puede quedarse atrás".

Según Lezertua, el Ararteko no está en contra de la vía telemática pero opina que debe haber una transición: "Se trata de una problemática muy aguda en estos momentos, se han dado algunos pasitos para solucionarla, pero todavía estamos recibiendo quejas. Estamos recordando a la administración su obligación de prestar un servicio que permita a la persona comunicarse, ya que si no hay comunicación, te quedas sin ayudas, sin RGI..."