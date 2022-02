01/02/2022 22:46 Sociedad Coronavirus El Gobierno español saca adelante el decreto sobre el uso de la mascarilla en exteriores pese a las críticas AGENCIAS | EITB MEDIA Los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, entre ellos EH Bildu, PNV o ERC, han criticado que el Ejecutivo haya incluido otros temas como la revalorización de las pensiones en el mismo decreto, lo que ha dificultado el voto en contra. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Un grupo de personas con masacarilla por la calle. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El Gobierno español ha conseguido sacar adelante, con 162 a favor, 153 en contra y 28 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-Ley que recoge la obligatoriedad del uso de las mascarillas por el gran incremento de casos durante la sexta ola de la pandemia de covid-19, pese a las críticas de la oposición y de sus socios parlamentarios.

Durante el debate de la convalidación de la norma, celebrado este martes en el Congreso de los Diputados, las fuerzas políticas que han apoyado al Ejecutivo de Pedro Sánchez durante esta legislatura han avanzado que no se opondrán a la convalidación del decreto, pero no tanto por confianza en la medida -consideran en su mayoría que no es efectiva en la sexta ola-, sino porque el Gobierno español ha metido otros asuntos como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021, lo que dificulta el voto en contra.

La norma, que ahora se tramitará como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia tal y como se ha acordado este martes, establece el uso obligatorio de mascarillas para las personas de seis años en adelante en cualquier espacio cerrado o al aire libre de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos.

El texto también establece las excepciones a esta obligatoriedad, como puede ser durante la práctica de deporte individual o de actividades en el exterior, siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros con otras personas no convivientes.

Asimismo, tampoco están obligadas a llevar mascarilla las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.

Dentro de los socios habituales del Ejecutivo, uno de los más críticos ha sido Iñaki Ruiz de Pinedo (EH Bildu), que se va a abstener, pero ha avisado de que "va a ser la última vez" que accedan al "chantaje" del Gobierno español.

"No son las medidas adecuadas para la sexta ola y en plenas fechas vacacionales. Faltan medidas útiles y con base empírica. Falta rumbo, mensajes claros y medidas contrastadas. Después de dos años de pandemia, un decreto que venga con mascarillas en exterior y jubilados a trabajar... ahí falta algo. Falta dar medidas que hagan falta. Andar sin rumbo es lo que crea la fatiga pandémica", ha resaltado.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores es "estrictamente temporal" y que "está más cerca" su retirada.

Otros asuntos que se incluyen en el decreto

Al margen del uso de la mascarilla, el decreto contiene sendas disposiciones sobre otros asuntos. La primera faculta a los profesionales de la medicina y la enfermería jubilados pero contratados en centros sanitarios públicos y privados con motivo de la pandemia a poder compatibilizar esas tareas con su pensión durante todo este año.

Asimismo, permite de forma temporal y transitoria, contratar a especialistas en Ciencias de la Salud con titulación obtenida fuera de la UE.

Además, el decreto ley prevé la actualización del IPC de las pensiones no contributivas, mínimas o de viudedad, entre otras, mediante un único pago que los beneficiarios tendrán que percibir antes del 1 de abril de este año.