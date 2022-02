08/02/2022 09:43 Sociedad CORONAVIRUS ¿Qué son y para qué sirven las pruebas de anticuerpos de la covid-19? Naiara Ballesteros | EITB MEDIA La prueba de anticuerpos es un análisis de sangre que se hace para saber si se ha tenido una infección con SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad de la covid-19. Escuchar la página Escuchar la página

PCR, test de antígenos o anticuerpos. La confusión sobre las pruebas que se realizan para la detección del virus es infinito para la mayoría.

Cuando hablamos de las pruebas PCR y los test serológicos de antígenos hablamos de métodos que miden la infección activa del virus, es decir, si se está pasando la enfermedad de la covid-19 en ese momento.

Por contra, los test de anticuerpos miden la inmunoglobulina (anticuerpos) que han producido las defensas de nuestro organismo en caso de haber pasado la infección, en el pasado.

Estos test no necesitan prescripción médica, aunque se realizan en laboratorios especializados, con un coste de alrededor de 40 euros. El colectivo de atención médica toma una muestra de sangre, generalmente de la punta de un dedo o de una vena en el brazo. Luego, la muestra se analiza para determinar si se han desarrollado anticuerpos contra el virus.

Un resultado negativo en la prueba serológica indica que no hay anticuerpos y que no se ha padecido el virus. Sin embargo, la profesora de Microbiología de la UPV/EHU Miren Basaras explica que las pruebas serológicas actuales pueden "no detectar anticuerpos frente al SARS-CoV-2 y, sin embargo, tenerlos".

En este caso, la experta asegura que "no es porque hayan desaparecido las defensas", y subraya que "los test miden un determinado nivel de anticuerpos y los de algunas personas pueden estar por debajo de ese nivel".

En cualquier caso, Basaras considera que saber si se han generado anticuerpos "no aporta nada especial", solo demuestra si se se ha estado o no en contacto con el virus.

Además, "algunas personas se hacen el test de anticuerpos para saber si están bien vacunados, pero yo no lo aconsejaría, porque la mayoría de los test de anticuerpos que hay en estos momentos en el mercado están destinados a saber si una persona ha sufrido la infección o no, pero no lo están para saber si has creado suficiente nivel de protección tras la vacunación", asegura la experta.

Según explica Basaras, el sistema inmunitario produce anticuerpos (proteínas N) que son esenciales para combatir y eliminar el virus, mientras el compuesto de la vacuna genera un tipo de anticuerpos diferentes, proteína S (Spike).

"La mayoría de los test de anticuerpos del mercado no detectan la proteína S, sino la proteína N. Por lo tanto, es posible estar bien vacunado, hacerse el test de antígenos y dar negativo; lo que no quiere decir que no se esté protegido, sino que ese test no sirve para medir los anticuerpos que el organismo ha generado", advierte. Asimismo, explica que más allá de la protección de los anticuerpos, el cuerpo tiene otra respuesta inmune celular proporcionada por la célula T.

Por tanto, la cuestión, según Basaras, es ¿cuál es el objetivo de la prueba? "Nunca saber si la vacuna funciona bien o no", explica la microbióloga, porque "las vacunas que tenemos son eficaces".

Así que primero habría que saber cuál es el objetivo para realizar la prueba y a partir de ahí pensar "si merece la pena o no gastar el dinero".

Es importante recordar que algunas personas con anticuerpos contra el SARS-CoV-2 pueden infectarse de todos modos después de la vacunación (infección en vacunados) o después de recuperarse de una infección anterior (reinfección).

Por tanto, indistintamente del resultado, negativo o positivo, "se deben de seguir tomando medidas contra la covid, incluida la de vacunarse, para protegerse y proteger a los demás".