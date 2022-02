03/02/2022 16:24 Sociedad Nueva ley de Educación La plataforma a favor de la escuela pública afirma que no aceptará la equiparación con los centros concertados AGENCIAS | EITB MEDIA La plataforma "Euskal Eskola Publikoa Harro" reclama una ley que defienda la escuela pública, "que es la de todos", y recuerda que los centros privados generan "discriminación y segregación". Escuchar la página Escuchar la página

La plataforma "Euskal Eskola Publikoaz Harro", en la que están integradas las familias y los directores de la escuela pública, así como sindicatos y otros agentes sociales, ha advertido de que no aceptará que la nueva Ley de Educación "legitime" la equiparación entre la red pública y la privada concertada.

Representantes de esta plataforma han hecho público este jueves un comunicado en el que se recogen las "líneas rojas" que no debe traspasar el proyecto normativo que el Gobierno Vasco prevé aprobar durante el segundo semestre de este año.

Han reclamado que esta norma debe acabar "de manera firme y eficaz" con la segregación del alumnado que en estos momentos es a su juicio "la característica más relevante" del sistema educativo vasco que está provocada por la existencia de dos redes, la pública y la privada concertada, que escolarizan al 50 % a los escolares de Euskadi.

La portavoz de esta plataforma, Maribel López de Luzuriaga, ha dejado claro que no admitirán una ley que "no ponga a la escuela pública en el centro del sistema educativo" como servicio "gratuito y universal que aporta más cohesión" y que para estos colectivos es "el que más euskalduniza". Por ello, ha subrayado que la ley debe prohibir que se financien modelos lingüísticos que no lo logren.

"No será admisible ningún acuerdo que equipare la escuela pública y la privada", ha insistido la portavoz, quien ha reclamado que la norma incluya un sistema para que los centros privados que lo deseen puedan publificarse.

Por ello, ha insistido en que la escuela pública debe ser "la prioridad absoluta de la Administración" y en que, por tanto, la ley debe recoger la prohibición de abrir nuevas líneas privadas concertadas en las zonas en las que haya oferta pública suficiente.

La plataforma rechaza por tanto una ley que pretenda "blindar" o incrementar la financiación de los centros privados porque generan "discriminación y segregación". "¿Por qué financiar con dinero de todos centros que no son para todos?", se ha preguntado López de Luzuriaga.

En definitiva, estos colectivos subrayan que "no se puede aceptar un acuerdo que no solucione la segregación de una manera firme y eficaz" y exigen políticas, planificación y procesos transparentes de matriculación.

"Queremos una ley a favor de la escuela púbica, la única que es de todos, que acabe con la segregación y con la fractura social y que ofrezca a toda la ciudadanía un modelo de calidad basado en la inmersión en euskera", concluye el comunicado.