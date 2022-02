17/02/2022 23:08 Sociedad abusos sexuales La víctima del caso Gaztelueta estudia demandar por la vía civil al colegio y al condenado por abusos sexuales agencias | eitb media El Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso presentado por el profesor condenado a dos años de prisión. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El profesor acusado, en juicio. Foto de archivo: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Noticias (1) El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del profesor de Gaztelueta condenado por abusos

La víctima del 'caso Gaztelueta' estudia demandar por la vía civil al colegio Gaztelueta, de la localidad vizcaína de Leioa, y al profesor de ese centro, que fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel por abusos sexuales continuados a un ex alumno, cuando era menor, entre los años 2008 y 2010, una vez que el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso presentado por el condenado.

Con esta decisión del Tribunal Constitucional se cierra la vía penal, y se abre la posibilidad de demandar económicamente al profesor por los hechos por los que ha sido condenado y al colegio por haber faltado a la responsabilidad 'in vigilando', recogida en el Código Civil.

"Cuando tú dejas a tu hijo en la puerta de un colegio y cuando vas a recogerlo no está en el mismo estado que lo has entregado, el colegio tiene una responsabilidad sobre lo que ha acontecido", ha explicado Juan Cuatrecasas, padre de la víctima.

El Tribunal Supremo rebajó de 11 a 2 años de cárcel la condena impuesta al docente porque, aunque consideró que el alumno, que en el momento de los hechos era menor de edad, había sido objeto de abusos continuados por parte del procesado, estimó que no estaban probados los hechos más graves descritos por la víctima.

El alumno solicitó, entonces, al órgano jurisdiccional vizcaíno que decretara el ingreso inmediato en prisión del condenado, solicitud que fue desestimada por la Audiencia de Bizkaia, ya que, para entrar en prisión, la pena debe ser superior a los dos años, si el procesado no tiene antecedentes y no hay riesgo de que reincida.

"Si un sistema decide que un pederasta condenado a dos años por abusos sexuales continuados a un menor, no tiene que estar en prisión, es algo que no entiendo y difícilmente lo voy a entender", ha relatado Cuatrecasas, para añadir que pedirá que se incluya al condenado en la lista del Ministerio del Interior que recoge a todos los pederastas condenados, con independencia de que entren en prisión o no, "más que nada para que no esté en contacto con menores".

El padre de la víctima ha manifestado que "cuando cualquier tipo de delito acarrea unos daños o un trauma, tiene que ser reparado por las personas que lo han cometido".

Cuando se desarrolló la vía penal del 'caso Gaztelueta', la víctima renunció a la reclamación económica, posibilidad que se abre ahora por la vía civil. "Una vez que se cierra la vía penal, tenemos perfecto derecho a recurrir a la vía civil, pero es algo que están estudiando nuestros abogados, y probablemente se haga", ha dicho.