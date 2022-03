02/03/2022 16:10 Sociedad Doble crimen machista de 2018 Una vecina de Vitoria fue testigo de cómo el acusado atacaba a su exmujer en el rellano del piso Agencias | EiTB Media En el juicio contra el hombre acusado de asesinar a puñaladas a su exmujer y su exsuegra en Vitoria-Gasteiz han testificado varias vecinas que escucharon los gritos de auxilio de las víctimas. Además, han declarado un bombero y varios compañeros de trabajo del procesado. Escuchar la página Escuchar la página

En el juicio contra el hombre acusado de asesinar a puñaladas a su exmujer y su exsuegra en Vitoria-Gasteiz han testificado varias vecinas que escucharon los gritos de auxilio de las víctimas el día del crimen, el 20 de abril de 2018, y entre ellas ha destacado el testimonio de una que fue testigo de cómo el acusado atacaba a su exmujer en el rellano del piso.

Según ha explicado estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar gritos pidiendo auxilio, se levantó, salió a la escalera y subió varios pisos hasta que se topó con el acusado, arrodillado, junto a una mujer, sin camiseta y haciendo un gesto de "cortar" sobre la zona del cuello de la víctima.

"Le vi el gesto de hacer fuerza para cortar", ha descrito esta mujer que ha asegurado que no vio el cuchillo ni la cara de la víctima, que gritó y que el acusado se volvió hacia ella y la miró: tenía una cara "que no era normal", tenía los ojos como "un loco", con "ira, rabia", "no lo sabría definir", ha afirmado.

Ha añadido que después de cruzarse la mirada, él se giró y "siguió a lo suyo" agrediendo a su víctima.

En la vista de hoy también han declarado varios compañeros de trabajo del procesado que lo han descrito como un hombre que rehuía los conflictos y al que el divorcio le afectó porque se le veía "más nervioso de lo normal", "hundido anímicamente", más triste, y que se sentía culpable de esa ruptura.

Además, un bombero que ha testificado hoy ha explicado que los movimientos que el acusado hizo cuando estaba en la ventana no se corresponden con alguien que quisiera quitarse la vida, sino que se dejó resbalar y cayó sobre la colchoneta.

El juicio continuará este jueves con testimonios de los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Local que intervinieron el día del doble crimen.