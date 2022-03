06/03/2022 11:23 Sociedad CORONAVIRUS Zubia: "Aunque ya no haya cuarentenas para contactos estrechos, en caso de síntomas hay que hacerse un test" EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA El médico de la UCI del Hospital Donostia cree que al no haber casi restricciones, "se corre el riesgo de olvidar que la enfermedad sigue ahí". Ha recordado que el número de muertes diarias sigue siendo muy alto y ha pedido estar atentos a los síntomas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El jefe de servicio de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, en una imagen de EITB Media. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Desde ayer, aquellos que hayan tenido contacto estrecho con una persona que haya dado positivo en covid-19 no tendrán que guardar cuarentena. Los ciudadanos con la pauta completa de vacunación estaban exentas, pero los demás no. La nueva medida, vigente desde el sábado, exime, por tanto, de realizar el confinamiento domiciliario a todos los contactos estrechos. Félix Zubia, jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Donostia ha recordado hoy en Euskadi Irratia que aunque las medidas anti-covid cambien, el virus continúa circulando y vista la incidencia actual, ha recordado que hay que seguir vigilantes a los síntomas y cumplir con las medidas de prevención: "No tener que hacer cuarentena tiene un riesgo, que es no darle importancia al virus o incluso, olvidar que sigue ahí. Debemos recordar que tenemos que cuidarnos y que cualquiera que empiece con síntomas tiene que hacerse el test. De lo contrario, las cadenas de transmisión del virus no cesarán" ha dicho.

Zubia ha destacado que, aunque la situación ha mejorado, el número de fallecidos sigue siendo muy alto, 79 en la última semana (más de 11 personas cada día). Por ello, ha vuelto a hacer un llamamiento para que no se eliminen todas las medidas preventivas de golpe, sobre todo entre las personas más vulnerables.

Ha insistido en la necesidad de ponerse la mascarilla en interiores y lugares de gran afluencia y ha defendido que aunque en un futuro próximo puede que la mascarilla no sea obligatoria en zonas cerradas, siempre habrá que tener en cuenta los resultados de las pruebas que se deberían hacer previamente, el nivel de incidencia de la transmisión y el número de fallecidos para levantar esa norma.

En Iparralde no es necesario utilizar mascarilla en los interiores en los lugares donde se solicita el pasaporte de vacunación para entrar, desde el 28 de febrero, y a partir del 14 de marzo, también desaparecerá dicho pasaporte de vacunación. Por lo tanto, la mascarilla sólo será obligatoria en el transporte público, en los hospitales y centros de salud, así como en las residencias de mayores, en las que también se solicitará el pase sanitario para acceder. Preguntado al respecto, Zubia ha dicho que es partidario de que se comience a hacer pruebas de quitar las mascarillas en los interiores de las escuelas, pero "empezando poco a poco y no quitando todas las medidas de golpe. Empezar con los niños y medir lo que ocurre, ver los resultados y en función de esos resultados, del grado de incidencia acumulada y del número de muertes, trasladar el ejemplo al mundo de los adultos". "No creo que esté lejos el día de quitarse la mascarilla, pero hay que ir poco a poco", ha insistido el médico.

Por último, Zubia ha valorado como "muy positivo" el estudio de seroprevalencia que se va a realizar en Navarra: "Por un lado, servirá para saber cuántos tienen defensas y también cómo lo han conseguido, gracias a la infección o gracias a la vacuna. Así, en función de esos datos de inmunidad se podrán tomar futuras decisiones, por grupos, por edades, etc. Todas las decisiones de salud pública se tomarán en función de los datos" ha reflexionado.