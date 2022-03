Sociedad SEGREGACIÓN ESCOLAR Vitoria-Gasteiz es la capital del Estado con mayor nivel de segregación escolar después de Madrid EITB MEDIA Última actualización: 22/03/2022 13:02 (UTC+1) Publicado: 22/03/2022 12:50 (UTC+1) Según la encuesta realizada por el sindicato Steilas en colaboración con Ikusbide, hay centros donde 8 de cada 10 alumnos son migrantes. Muchos de ellos no se consideran vitorianos ni sienten el euskera como propio. El sindicato sitúa el origen del problema en la dualidad de la enseñanza vasca. Escuchar la página Escuchar la página

Vitoria-Gasteiz es la capital del Estado con mayor nivel de segregación escolar después de Madrid, ya que hay centros escolares donde 8 de cada 10 alumnos o alumnas son migrantes. El sindicato Steilas ha denunciado que la propia segregación es contraproducente y obedece al privilegio de los centros concertados, con un 50% de peso en Euskadi. Así, ha hecho un llamamiento para acabar de inmediato con este problema.

El sindicato, que ha llevado a cabo en Vitoria-Gasteiz un estudio sobre los efectos de la segregación junto con la organización Ikusbide, ha señalado que la encuesta muestra que muchos de esos alumnos y alumnas no se sienten de Vitoria-Gasteiz, que no sienten el euskera como algo propio o que 1 de cada 2 no quiere seguir estudiando en la universidad.

Steilas sitúa el origen del problema en la dualidad de la enseñanza vasca, con prácticamente el 50 % del alumnado matriculado en centros de titularidad privada y considera muy difícil acabar con la segregación escolar si no se acaba con los privilegios de la escuela concertada.

En este contexto, el sidicato considera urgente que la nueva ley de Educación incluya medidas propias para acabar con este problema. El representante sindical, José Masa, ha expresado su preocupación con este tema, ya que que han puesto a Cataluña como modelo y, según él, "en Cataluña se abordaron una serie de medidas para acabar con la segregación, pero hoy por hoy la situación sigue igual". "No tenemos nada objetivo que diga que se vaya a acabar con la segregación", ha añadido.