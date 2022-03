Sociedad JUICIO La acusación particular cuestiona la declaración de una de las testigos de la defensa de Cabezudo ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA Última actualización: 24/03/2022 15:04 (UTC+1) Publicado: 24/03/2022 14:26 (UTC+1) La modelo ha mantenido que en todo momento, a pesar de ser menor, tenía la autorización de sus padres para realizar las sesiones fotográficas. Sin embargo, un contrato que ha mostrado la acusación particular, lo ha desmentido, ya que no contenía ninguna firma de ningún tutor. Escuchar la página Escuchar la página

Continúa el juicio contra el fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo. En la undécima sesión han declarado los testigos de la defensa de Kote Cabezudo; dos maquilladoras, cinco modelos que trabajaron con el acusado y la que fuera su mujer entre los años 1982 y el 2005. La sesión de hoy se ha celebrado a puerta abierta.

Poco después de las 10:00 horas ha comenzado el juicio en la Audiciencia de Gipuzkoa, en San Sebastián. Las primeras en declarar han sido dos maquilladoras que trabajaron con las modelos y con el fotógrafo durante años. Una de ellas ha insistido en que "en ningún momento vio" en las modelos "nervios o malestar", y que nunca habló mal de él ninguna de ellas. Ambas han coincidido en decir que las chicas iban "con interés y con ganas"

También han prestado declaración cinco modelos que trabajaron durante años con Cabezudo. Una de ellas ha reconocido que, a pesar de que la mayoría de los trabajos que hizo con Cabezudo eran de "índole erótico", también hubo algunos de caracter pornográfico. Sin embargo, era "consciente de ello". "Estaba todo acordado, desde el principio estaba claro lo que se iba a hacer", ha añadido.

Otra de las modelos que realizó varias sesión cuando era menor ha dicho que siempre trabajó con la autorización de sus padres. Sin embargo, la acusación particular le ha mostrado un contrato suyo sin la firma de ningún tutor.

Todas las modelos han dicho que "el trato con el fotógrafo era profesional", que nunca hicieron nada que no quisieran y que Cabezudo "siempre se mostró respetuoso". Incluso una de ellas le ha puesto nota: "Como profesional le ponía un diez", ha dicho.

La sesión del juicio ha incluido la declaración de la exmujer del acusado, quien ha mantenido que las fotos que éste hacía eran desnudos de carácter "artístico" de hombres y mujeres, sin que ninguna chica se haya acercado a ella para decirle que su esposo les había hecho "algo". Esta previsto que las sesiones del juicio continúen el próximo lunes.

Recordamos que el acusado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 121 años de cárcel por 32 delitos, entre ellos, pornografía infantil, abuso sexual y estafa, pero que la acusación particular eleva la solicitud a 2400 años. El fotógrafo donostiarra de 74 años ha negado todas las acusaciones contra él y ha dicho en su declaración que sus modelos no hicieron nada que no quisieran.

Algunas de las modelos han descrito durante el juicio los abusos-sexuales sufridos por Cabezudo, la más dura, la de una mujer que le acusa al fotógrafo de cometer 150 violaciones.