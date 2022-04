Sociedad Curso académico 2022-23 Educación implantará el nuevo currículum basado en el aprendizaje por competencias en los cursos impares Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Última actualización: 04/04/2022 14:18 (UTC+2) Publicado: 04/04/2022 13:51 (UTC+2) Este método, que ya se viene trabajando en el sistema educativo vasco, se aplicará en los cursos 1º, 3º y 5º de Primaria; 1º y 3º de la ESO; y 1º de Bachillerato para extenderse al resto en 2023-24. Se ampliará, asimismo, la oferta de materias optativas en ESO y Bachillerato. Escuchar la página Escuchar la página

Con la entrada en vigor de la LOMLOE (la reforma de la ley de educación del Gobierno Español) el próximo curso académico, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco implantará el nuevo currículum basado en el aprendizaje por competencias, y lo hará en primer lugar, en los cursos impares, es decir, 1º, 3º y 5º de Primaria; 1º y 3º de la ESO; y 1º de Bachillerato. La previsión es que se extienda a todos los cursos en 2023-24.

Este método, que ya se viene trabajando desde 2015 en el sistema educativo vasco, relaciona entre sí las áreas o materias que se trabajan en cada curso. Así, las materias se trabajan de manera conjunta e interdisciplinar, con una visión global. Se apuesta, por tanto, por un modelo más práctico y una evaluación formativa. La propuesta de Educación tiene como objetivo que el alumnado desarrolle y aúne sus competencias sociales, personales y académicas.

Según defienden desde el Departamento, al trabajar por competencias y ámbitos, en vez de aprender por materias separadas, el alumno o la alumna tiene que aplicar juntos los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas para realizar un proyecto o resolver un problema, como en la vida real.

Evaluación continua

La viceconsejera Educación, Begoña Pedrosa, ha presentado hoy en Bilbao los nuevos currículums. En una rueda de prensa ofrecida junto el director de Centros y Planificación, Eugenio Jiménez, Pedrosa ha destacado que la "principal novedad" de este modelo serán las competencias adquiridas por cada alumno, "independientemente de la calificación, lo más importante será evaluar si el alumno tiene las competencias"

Según Pedrosa, la evaluación es continua y otra cosa es la "calificación en un momento" con un número o una palabra. Además se ofrecerá a las familias una información "más cualitativa" sobre la evolución del alumnado.

En Bachillerato se mantendrán las notas para la EBAU y el acceso a las distintas carreras universitarias.

Otros cambios son la asignatura de "Valores éticos y cívicos" (en 6º de Primaria y 1º de ESO), la fusión en Primaria de ciencias naturales y de sociales y en ESO, en 1º y 2º, la unión de Biología, Geología, Química y Física en Ciencias Naturales. Además, se pretende que los saltos entre las distintas etapas sean menos traumáticos para el alumnado y haya una continuidad.

Otra de las novedades de este nuevo currículum es que se aumentará el número de materias optativas tanto en ESO como en el Bachillerato. Entre otras, el alumnado podrá elegir entre segunda lengua extranjera, Historia de Euskal Herria, Anatomía aplicada, Fotografía, Pintura, Técnicas de laboratorio, Antropología social, Comunicación oral en lengua extranjera...

En el Bachillerato, se añadirá una cuarta modalidad (General) a las tres de hasta ahora (Ciencia y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, y Artes —tendrá dos ramas: Artes plásticas y Música/Artes escénicas—). Este Bachiller General está pensado para quienes que no tienen claro qué quieren estudiar después. En palabras de el director de Centros y Planificación, "este bachillerato general no se especializará en su totalidad en ciencias o en letras, y se ofrece algo intermedio, que no cierra la puerta a la universidad ni a la Formación Profesional y se adecúa mejor a las necesidades de los alumnos". Asimismo, se recupera la figura del tutor o de la tutora en esta etapa.