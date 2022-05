Sociedad Entrevista en ETB Sagardui: "Los positivos han subido en los últimos días, rondan los 900, pero no son tan graves" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 02/05/2022 10:37 (UTC+2) Última actualización: 02/05/2022 11:12 (UTC+2) En opinión de la consejera de salud, aún no se puede hablar de una gripalización de la covid-19. "Todavía no conocemos lo suficiente a este virus. Con la gripe ya sabemos cómo actuar porque lleva muchos años con nosotros. Con el coronavirus no hay esa actitud estandarizada". Escuchar la página Escuchar la página

Sagardui, en un momento de la entrevista. Foto: EITB Media

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha revelado que los casos positivos de la covid-19 han subido en los últimos días y que ahora rondan los 900, aunque ha asegurado que "no son tan graves". No obstante, según ha alertado, "sabemos que cuantos más casos, más riesgos hay".

Así, ha ahondado en la idea de la "prudencia", en una entrevista concedida al programa "Egun On Euskadi" de ETB1, en la que por primera vez, ha permanecido sin mascarilla. En opinión de Sagardui, aún es pronto para hablar de gripalización del coronavirus. "Todavía no conocemos lo suficiente este virus. Con la gripe ya sabemos cómo actuar porque lleva muchos años con nosotros. Con el coronavirus no tenemos aún esa actitud estandarizada".

Cuestionada por el impacto de la gripe, la consejera de Salud ha admitido que los casos han subido, "porque nos hemos quitado la protección". Según ha explicado, "nos hemos quitado la mascarilla y estamos de vuelta de un periodo vacacional, donde nos hemos relajado más. En estos casos suelen darse los contagios". Sin embargo, ha precisado que los casos de gripe han sido menos que en años anteriores.

Sagardui ha asegurado que la atención presencial en Osakidetza irá acompasada con "la recuperación de la normalidad de la sociedad". En sus palabras, la pandemia ha traído "nuevas costumbres" y "muchos prefieren la atención telefónica a la presencial, otros, en cambio, quieren y necesitan una atención cara a cara. Lo importante es tener claro cómo queremos dar el servicio. ¿Para qué necesitamos al personal médico? ¿Por qué no ser atendidos por profesionales de enfermería o de administración? Quizás otro profesional nos puede atender en un menor tiempo. En Atención Primaria se trabaja en equipo", ha subrayado.

Por último, ha afirmado que en la CAV no se han detectado casos de la nueva variante de hepatitis infantil de origen desconocido. Sagardui ha precisado que los casos se están dando entre la población menor de 6-7 años, y sobre todo, en niños muy pequeños.