Elon Musk anuncia que Twitter podría cobrar una "tarifa ligera" a ciertos usuarios

Euskaraz irakurri: Elon Muskek iragarri du Twitter "tarifa arin bat" kobratzen hasi daitekeela erabiltzaile batzuei

Elon Musk, quien adquirió Twitter el 24 de abril por 44 billones de dólares, ha declarado que la red social podría empezar a cobrar una "tarifa ligera" a usuarios comerciales y gubernamentales. El empresario no ha tardado en empezar a proponer cambios: monetizar tweets virales o que contienen información importante y recortar gastos ejecutivos.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users