Sociedad Investigación El joven encarcelado en relación con las muertes de Bilbao llegó a Euskadi en 2019 procedente de Bruselas EiTB Media Publicado: 11/05/2022 21:29 (UTC+2) Última actualización: 11/05/2022 21:37 (UTC+2) La investigación será "larga y no se va a solucionar en meses" ya que "hay que analizar muchas pruebas", ha advertido el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en una entrevista en el programa Egun On Euskadi de ETB1. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

El encarcelado llego a Euskadi en 2019 procedente de Bruselas. Imagen: EiTB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bilboko heriotzekin zerikusia duelakoan espetxeratutako gaztea 2019an iritsi zen Euskadira, Bruselatik

El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha señalado este miércoles que Nelson David M.B, que ingresó en prisión el pasado sábado por orden judicial, llegó a Euskadi en 2019 procedente de Bruselas.

"Según los datos que constan por el momento en la investigación, parece que el motivo era el robo, pero no me atrevo a negar del todo que pudiera haber un factor de odio", ha señalado Erkoreka en una entrevista en el programa Egun On Euskadi de ETB1.

Las investigaciones aclararán si la "principal" motivación "ha sido una u otra, aunque pueden haberse dado los dos", ha señalado.

La Ertzaintza investiga seis posibles crímenes cometidos en Bilbao, entre ellos un presunto homicidio consumado y dos en grado de tentativa, en relación con el supuesto asesinato de varios hombres en esta ciudad.

"Hay que analizar muchas pruebas"

Según lo conocido de fuentes de la investigación, el presunto autor de los hechos contactaba con sus víctimas a través de una red social de citas para hombres homosexuales, a quienes drogaba y lograba sacarles las claves de sus tarjetas y otros datos bancarios, para después extraer dinero de sus cuentas en cajeros automáticos y realizar transferencias a su nombre.

La investigación será "larga y no se va a solucionar en meses" ya que "hay que analizar muchas pruebas", ha advertido Erkoreka que ha pedido "actuar con prudencia porque es un tema muy delicado".

Erkoreka ha señalado que "está por probar" si se utilizó éxtasis líquido en todos los casos y ha reconocido que "no se atreve" a responder a la pregunta de cuántas muertes podría haber en este caso porque se podría generar una alarma.

"En comunicación pública entiendo que interese el tema, pero hay que ser prudente", ha señalado.