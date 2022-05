Sociedad MARCHA CONTRA LA INCINERADORA Denuncian que más de la mitad de los residuos quemados en la incineradora de Zubieta eran reciclables EITB MEDIA Publicado: 14/05/2022 17:09 (UTC+2) Última actualización: 14/05/2022 17:09 (UTC+2) El Movimiento contra la Incineración de Gipuzkoa ha denunciado el "silencio" y el "oscurantismo" de las instituciones. Escuchar la página Escuchar la página

Pancarta de la manifestación hoy, en Lasarte. Foto: Amaia Arostegi | EITB Media Whatsapp

El Movimiento contra la Incineración de Gipuzkoa ha realizado este sábado una marcha de protesta desde Lasarte hasta Zubieta.

Miembros del movimiento han denunciado que más de la mitad de residuos que se han quemado en Zubieta, eran "reciclables". Una combustión "innecesaria" dicen, que "incrementa la contaminación del entorno".

Además, han denunciado "oscurantismo" por parte de las instituciones y han exigido explicaciones. Según el movimiento antiincineración, "no hay suficiente información" y la información que se da "no es transparente". Se han referido al caso del vertido en Arkaitzerreka como ejemplo y han añadido que "la Diputación no hubiese dado ninguna explicación si el caso no se hubiese destapado".

A su vez, han denunciado que hace poco se estropeó uno de los hornos y que la incineradora ha seguido quemando residuos aunque sin valorizarlo.