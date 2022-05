Sociedad Coronavirus Félix Zubia: "El covid se está endemizando, pero aún provoca más muertes que la gripe" EITB MEDIA Publicado: 15/05/2022 12:56 (UTC+2) Última actualización: 15/05/2022 12:57 (UTC+2) En esta vuelta a la normalidad postpandemia, el jefe de la UCI del Hospital Donostia ha vuelto a pedir a las personas de los colectivos vulnerables que extremen precauciones y se protejan. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Felix Zubia, jefe de la UCI del Hospital Donostia.

Euskaraz irakurri: Felix Zubia: "Pandemia endemizatzen ari da baina gripeak baino heriotza gehiago eragiten ditu oraindik"

"Los casos de coronavirus van en aumento en la calle, de manera clara, pero no está provocando presión en los hospitales", ha explicado el jefe de la UCI del Hospital Donostia Félix Zubia, en su intervención dominical en el programa Osasun Etxea de Euskadi Irratia. Ha relatado que aún tienen "algún que otro" paciente covid, pero que la situación no es ni por asomo parecida a lo vivido anteriormente.

En esta vuelta a la normalidad postpandemia, desde mañana la mascarilla ya no será obligatoria en el transporte público de Iparralde, únicamente en los centros de salud y hospitales. En los vuelos dentro de la Unión Europea también se está levantando la obligatoriedad. No obstante, Zubi ha advertido que el coronavirus aún no puede considerarse una gripe, y que sobre todo las personas de colectivos vulnerables tienen que extremar precauciones: "tiene similitudes con la gripe, pero diferencias también. El virus se está endemizando, se está extendiendo sin causar casos graves o tensionar los hospitales, pero aún provoca más muertes que la gripe".

El consejo para las personas mayores, con problemas inmunitarios o enfermedades crónicas es claro: "que lleven una mascarilla FFP2 en interiores".