Feministas acusan a Maya de "vaciar de contenidos e imponer" la campaña contra la violencia machista Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA Publicado: 18/05/2022 16:05 (UTC+2) Última actualización: 18/05/2022 16:53 (UTC+2) La Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista ha abandonado la mesa de los sanfermines en señal de protesta. Denuncia que el gobierno municipal de Na+ pretende "tener potestad única para decidir, si hay agresiones sexistas, cuándo, cómo o por qué se harán las movilizaciones".

Las representantes de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, durante el acto. EITB

Euskaraz irakurri: Indarkeria matxistaren kontrako kanpaina "edukiz hustuta eta alde bakarrez" ezartzea egotzi diote Udalari

El movimiento feminista de Pamplona, a través de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, ha acusado al gobierno municipal de Enrique Maya (Navarra Suma) de "imponer" la campaña contra violencia machista de los sanfermines 2022 y "vaciarla de contenidos", rompiendo así el "acuerdo" alcanzado en años anteriores entre el consistorio y el movimiento feminista.

Las representantes de la plataforma han comparecido ante el Ayuntamiento de Pamplona para explicar la actuación del gobierno municipal a la ciudadanía y anunciar que se han abandonado la mesa de San Fermín.

La portavoz de la plataforma, Iratxe Álvarez, ha denunciado que el consistorio divulgó ayer, mediante nota de prensa, la campaña de sanfermines contra la violencia machista (el lema será "Libre que me quiero libre", visible más abajo), que las feministas han calificado de "farsa". "No es una campaña, es un lavado de cara de UPN", han denunciado.

Según ha explicado, en años anteriores (durante el mandato de Asiron y también durante los sanfermines de 2019, ya con Maya de alcalde) tanto la campaña como el protocolo contra agresiones sexistas eran preparados y consensuados con el movimiento feminista. Sin embargo, este año "no ha habido acuerdo alguno", y la campaña ha sido "impuesta" por el gobierno municipal.

"Este gobierno sabe que no puede borrar toda una campaña, pero está haciendo todo lo posible por neutralizarla, vaciarla de contenidos y hacer desaparecer el buen nombre de todos los avances conseguidos hasta ahora. Por si fuera poco, nos proponen cambiar el protocolo acordado y ratificado por todas las fuerzas políticas. El objetivo es tener potestad única para decidir, en el caso de que hubiera agresiones sexistas, cuándo, cómo o por qué se harán las movilizaciones". Han advertido que no van a aceptarlo: "Si no nos quieren a su lado, nos tendrán enfrente, ya que a diferencia de ellos, a nosotras nos va la vida en ello", han asegurado.

Álvarez ha recordado que las agresiones machistas han subido un 30 % en la ciudad, y que ante esta "grave" realidad, el Ayuntamiento ha decidido que "este año no iba a haber ninguna agresión digna de denuncia pública. Es algo que no se lo vamos a consentir ni a Maya ni a ningún alcalde. Responderemos ante cualquier agresión nos dejen o no", ha subrayado.