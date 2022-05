Sociedad Violencia machista Guía para la prevención de la violencia machista durante las fiestas EITB MEDIA Publicado: 23/05/2022 17:43 (UTC+2) Última actualización: 23/05/2022 17:52 (UTC+2) El manual elaborado por Emakunde, que está dirigido a ayuntamientos, bares, discotecas y txosnas, incluye pautas para identificar las agresiones machistas, atenderlas correctamente y organizar una respuesta ciudadana. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Una movilización contra la violencia machista en Zarautz. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Emakunde ha elaborado, junto a Eudel y las instituciones forales, una guía para prevenir las agresiones machistas durante las fiestas.

El manual, que está dirigido a los ayuntamientos, al sector de la hostelería y a las txosnas, ofrece pautas para identificar este tipo de agresiones, atenderlas correctamente y organizar una respuesta pública.

A continuación, resumimos los principales puntos de la guía contra la violencia machista en espacios festivos.

Ideas clave para la prevención de las agresiones machistas

• Las fiestas son un espacio para todas las personas, de todas las edades y condiciones y hay que garantizar que todas las disfruten en igualdad y sin violencia.

• Una agresión siempre es responsabilidad de quien la ejerce.

• El alcohol o las drogas desinhiben conductas, no las crean. No es una justificación para agredir el haber consumido alcohol o drogas. Tampoco lo es decir que no se tenía intención de molestar o que todos lo hacen porque las fiestas son un espacio de desfase y pérdida de control.

• Las mujeres tienen derecho a disfrutar las fiestas como quieran. Ninguna de las maneras en que lo hagan ni sus comportamientos o estado en que estén justifica nunca una agresión.

• Las fiestas son un espacio para generar nuevas relaciones, bienvenidas sean,pero toda relación debe ser deseada mutuamente.

• ¡Un No, es siempre No! que se puede expresar con un ¡Déjame en paz! No quiero seguir, Quiero volver con mis amigas, ¡Así no!...

• Un No puede ser una frase, pero también un rechazo corporal.

• No digas que no lo sabías o que no lo tenías claro. Un rechazo siempre se expresa de alguna manera. No insistas.

Ideas clave para la atención de las agresiones machistas

• La persona que lo atienda debe estar preparada para dar una respuesta oportuna y rápida.

• El número telefónico y la ubicación del punto de información deben ser difundidos previamente y debe asegurarse que en todos los bares y txosnas tienen esa información.

• Debe indicarse claramente el horario de atención en ese teléfono, así como los horarios en que estará abierto el punto de información.

• La persona que lo atienda debe tener claros los recursos a los que puede recurrir para asegurarse de que la víctima está bien atendida.

• Muy importante también es asegurarse de que la o las personas involucradas en esta tarea tienen el manejo suficiente de las orientaciones para actuar en estos casos.

¿Qué podemos hacer para expresar el rechazo a esta violencia dentro del espacio festivo?

• Evitar el uso de lenguaje que humille, cosifique o degrade a las mujeres. Revisa los mensajes de tu cartelería o expresa claramente en ellos que en ese local no se admiten conductas machistas.

• Poner freno a la banalización de la violencia sexual en comentarios, bromas o mensajes. Si llega a tu móvil alguno de estos mensajes, no lo circules.

• No juzgar nunca las conductas o estados en que estaba la mujer agredida. Sean cuales sean, ella no es culpable de ser agredida.

• Deslindar claramente lo que es el sexo deseado y pactado de manera mutua a lo que es la imposición de un acercamiento sexual no deseado.

• Desaprobar públicamente el comportamiento de las personas que emplean términos machistas y cuentan chistes degradantes para las mujeres.

• Frenar las agresiones que se disfrazan como piropos y que, generalmente, se imponen por quienes se sienten con libertad para dar una opinión NO solicitada.

¿Qué hacer ante una agresión machista?

• Si crees que una mujer está en peligro, pregúntale si necesita ayuda y no la dejes sola ante la situación. Si crees que es necesario, puedes llamar a la Policía Municipal, Ertzaintza o S.O.S Deiak.

• Déjale claro al agresor que estás en contra de su actuación.

• Si pasa en un local, avisa a la persona encargada. Puedes apagar la música y encender las luces, así las personas que estén en el local sabrán lo que está pasando.

• No dejes sola a la mujer si te pide que no la dejes o si crees que está mejor si la acompañas.

• Pregúntale si quiere buscar atención médica o denunciarlo. Respeta siempre su decisión.

• No emitas juicios. No es momento para hacer valoraciones, ni para quitarle hierro al asunto, ni para hacer preguntas que la cuestionen: "¿Seguro que ha sido así?", "¿No lo estarás exagerando?", "¿Qué estabas haciendo en el momento de la agresión?", "¿No le habrás malinterpretado?", "¡Pero si estabas bailando muy cerca!", "Te has ido voluntariamente", etc.

• No fuerces ni presiones a la mujer agredida:"¡Tienes que denunciarlo!", "¿Qué ha pasado?", "¿Quién ha sido?"

• No la dejes sola.

• No tomes decisiones sin consultarle.

• No difundas datos ni información sobre lo sucedido, sin antes pensar cómo podría afectar esto a la persona agredida.

• Muestra empatía, apoyo y comprensión. Háblale de que ninguna agresión está justificada y de que nada que haya hecho ha provocado lo sucedido: "¿Cómo te encuentras?", "¿En qué puedo ayudarte?", "Tú no has hecho nada malo".

• Mantén una actitud paciente y calmada.

• Respeta sus tiempos y sus decisiones.

• Trata de buscar a alguien de su confianza para que esté con ella. Si no localizas a nadie, quédate mientras lo necesite.

• Pregúntale antes de llamar a algún servicio o dar cualquier otro paso.

La denuncia

• La decisión de lo que debe hacerse es siempre de quien ha sufrido la agresión. Si es mayor de edad, hay que prestarle información, asegurarse de que está bien y de que llega bien a casa y respetar su decisión.

• Que no tome una decisión de denunciar en ese momento no significa que no haya sufrido una agresión o que no sea grave. Significa que no quiere tomar esa decisión en ese momento, pero que lo puede hacer más tarde.

• Tomar la decisión de no denunciar en el momento no significa que no pueda haber una respuesta de la ciudadanía de rechazo a las agresiones machistas, protegiendo siempre la intimidad de las víctimas y recordando las causas generales de las agresiones y su función de control.

• En las fiestas también hay chicas menores de edad que pueden sufrir agresiones machistas y chicos menores de edad que pueden cometerlas. Hay que tener especial cuidado en estas situaciones procurando que se proteja la identificación tanto de ella como de él y contactando con las familias de una y otro para prestar el apoyo necesario.

• En estos casos es importante defender el interés superior de las y los menores de edad y, valorar que no se haga una respuesta pública de parte del ayuntamiento, recomendando a otros agentes que estén coordinados que no la hagan. Si el hecho ya se ha difundido por las redes sociales, habrá que reforzar la atención de las y los menores de edad involucrados y sus familias, contando con ellas para tomar las decisiones que sean necesarias para actuar con el mayor tacto posible.