Sociedad Salud Confirmados los dos primeros casos de viruela del mono en Euskadi EITB Media Publicado: 25/05/2022 17:29 (UTC+2) Última actualización: 25/05/2022 18:27 (UTC+2) Se trata de dos hombres de Álava. Su estado es leve. La infección de estos dos varones, además, tiene vínculo epidemiológico con otros casos de esta enfermedad de fuera de Euskadi, aunque Salud no ha facilitado más información al respecto. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Imagen ampliada con un microscopio de una muestra de piel infectada con el virus. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Tximino-baztangaren Euskadiko lehen bi kasuak baieztatu dituzte

El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado este miércoles los dos primeros casos de viruela del mono en Euskadi. En concreto, se trata de dos hombres de Álava cuya sintomatología es leve y que no han precisado hospitalización, según ha anunciado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

La infección de estos dos varones, además, tiene vínculo epidemiológico con otros casos de esta enfermedad de fuera de Euskadi, aunque Salud no ha facilitado más información al respecto.

Osakidetza detectó el pasado 20 de mayo el primer caso sospechoso de infección por viruela del mono en Euskadi.

TE PUEDE INTERESAR: Qué es la viruela del mono y cuáles son los síntomas

En concreto, se trataba de un varón que había sido atendido en el Hospital de Txagorritxu, y que no ha requirió de ingreso al presentar síntomas leves.

El hombre comenzó a presentar síntomas compatibles con la viruela de mono tras la vuelta de un viaje.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que el brote de viruela del mono que se ha registrado en 16 países "todavía puede controlarse" porque el riesgo general de transmisión es "bajo".

La microbióloga Miren Basaras cree que no estamos ante una nueva pandemia. El jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Donostia, Félix Zubia, también da un claro mensaje de tranquilidad: "No me preocupa, eso no ocurrirá".