Ciberataque Laboral Kutxa sufre un ataque informático contra el servicio de correspondencia de su clientela Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 31/05/2022 10:19 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2022 10:34 (UTC+2) La entidad bancaria afirma que la intromisión, que se produjo el pasado 10 de mayo, no puso en riesgo la operatividad bancaria y que fue desactivada por el equipo de seguridad. La cooperativa de crédito ya ha informado a la clientela afectada.

El ataque tuvo lugar el pasado 10 de mayo, según ha podido saber EITB Media. Foto: Pixabay Whatsapp

Euskaraz irakurri: Laboral Kutxak eraso informatikoa jasan du bezeroen posta zerbitzuan

Laboral Kutxa sufrió un ciberataque que afectó al servicio de correspondencia de la clientela, por lo que fueron sustraídos algunos documentos PDF ya remitidos. Desde la entidad subrayan que la intromisión no consiguió "vulnerar ningún otro sistema ni servicio". El ataque tuvo lugar el pasado 10 de mayo, según ha podido saber EITB Media.

La cooperativa de crédito ha emitido un comunicado este martes en el que informan del "incidente ciber" y transmiten a su clientela tranquilidad y "transparencia". Según precisan, el ataque fue desactivado "inmediatamente" por el equipo de seguridad, que también implementó medidas para evitar su repetición.

"Este percance no afectó a la integridad y disponibilidad de los datos, y no alteró ninguna operativa de la Entidad. La seguridad de la operativa bancaria de los clientes ha estado en todo momento garantizada. Se ha comprobado plenamente que no ha habido acceso a información alguna sobre credenciales personales, numeraciones de tarjetas u otro elemento de autenticación", aseguran.

Laboral Kutxa no precisa cuántos clientes se vieron afectados, aunque asegura que mantiene comunicación con ellos.

El Banco de España y Agencia de Protección de Datos han sido informados, y también se ha notificado al Instituto Nacional de Ciberseguridad y Centro Vasco de Ciberseguridad. La entidad también ha presentado la correspondiente denuncia.