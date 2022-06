Sociedad Seguridad vial Con 16 años al volante: ¿Qué va a suponer el nuevo carné B1? Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 14/06/2022 11:01 (UTC+2) Última actualización: 14/06/2022 11:01 (UTC+2) El Gobierno español acaba de anunciar un nuevo permiso de circulación que estará disponible para menores a partir de los 16 años. Podrán conducir un coche eléctrico con una velocidad máxima de 90 km/h. Hablamos de este nuevo carné con las asociaciones STOP Accidentes y el RAC Vasco Navarro. Escuchar la página Escuchar la página

Jóvenes de entre 16-18 años podrán conducir un vehículo con velocidad y potencia limitada. Pexels Whatsapp

A los cinco permisos de circulación disponibles en Hego Euskal Herria, se le sumará, previsiblemente a partir de 2023, un sexto que, quizás por la edad de los usuarios potenciales a los que va dirigido, ha copado titulares y ha generado no pocos debates en los últimos días: el B1. Se trata un nuevo carné dirigido a menores a partir de 16 años para vehículos eléctricos con velocidad máxima de 90 kilómetros/hora. Respondemos, con la ayuda de dos de las asociaciones de referencia en materia de seguridad vial, STOP Accidentes y el RAC Real Automóvil Club Vasco Navarro, a las preguntas más habituales que rodean este nuevo permiso.

¿A quién va dirigido el permiso B1?

A menores a partir de 16 años.

¿Cuáles son las diferencias con los carnés disponibles hasta ahora?

En la actualidad, los menores de edad tienen dos opciones para conducir un vehículo privado. Por una parte, los mayores de 15 años pueden optar a los mal llamados 'coches sin carné' (se requiere el permiso AM) o cuatriciclos ligeros (de hasta 350 kilos) que tienen una matrícula amarilla y circulan a una velocidad máxima de 45 km/h (hasta 5 caballos). Por otra parte, a partir de los 16 años, se puede obtener el permiso A1 para motocicletas o ciclomotores (algo menos de 15 caballos).

¿Existe este permiso en otros países?

Sí. Este permiso está regulado por una directiva europea de 2006 y está implantado en el Estado francés, así como en Portugal, Reino Unido e Italia.

¿Cómo se podrá obtener?

La DGT aún no ha precisado qué tipo de exámenes demandará (la directiva europea da libertad a los países para configurar las pruebas) aunque todo parece indicar que tanto la parte teórica como la práctica será muy parecida a las del permiso B (coche convencional).

¿De qué tipo de vehículos estamos hablando y cuáles son sus características?

Según nos explica el portavoz de RAC Vasco Navarro, Mario García, este nuevo carné será para vehículos eléctricos de tipo cuatriciclo L7 (unos 20 caballos). "Va a ser un vehículo con matrícula convencional, pero que no tiene todas las prestaciones de un vehículo al uso. En cuanto a peso, son vehículos de hasta 400 kilos, (550 kilos si es un vehículo de reparto), más el peso de las baterías. Sin embargo, no es un coche de 1000 kilos. Además, tendrá un límite de velocidad de 90 km/h, que le permite circular en carreteras urbanas en tramos de ciudad como en interurbanas. Su uso principal va a ser de ámbito urbano o distancias cercanas, no va a ser un coche para largos recorridos, y generalmente, serán vehículos de dos plazas".

Según García, "algunos usuarios lo podrían confundir con el coche eléctrico habitual, que requiere del carné normal (B) y desarrolla unas velocidades y potencias muy similares al de un vehículo de combustión, y también se puede confundir con los microcoches de matrícula amarilla. Sin embargo, no es ni uno ni otro".

La oferta de este tipo de coches es aún limitada y su precio ronda los 7000-10 000 euros.

¿Qué supondrá este carné?

Las dos asociaciones consultadas difieren al hacer una valoración de este nuevo permiso de circulación. Desde STOP Accidentes, su presidenta, Ana Novella, ve "muy peligrosa" la medida porque va a conllevar que "niños de 16 años puedan conducir un coche, un vehículo de cuatro ruedas, por las ciudades y por carreteras secundarias".

Novella cita la edad como obstáculo: "Si muchas veces con 18 años algunos tampoco tienen la madurez suficiente para ponerse al volante, mucho menos la tendrá una persona con 16 años". Además, explica que estos jóvenes podrían circular por carreteras secundarias, "cuando la mayoría de ellas están para hacer un análisis de situación y precisan de diversas reparaciones". Por último, apunta que "la concienciación vial en España, así como las posibles consecuencias cuando ocurre un accidente distan mucho de los países en los que está implantado". Según Novella, "estaríamos hablando de menores, luego si cometen un delito y matan a alguien se les va a juzgar con la Ley del Menor".

El portavoz del RAC Vasco Navarro, Mario García, hace una valoración más positiva, aunque entiende el "temor" expresado por Novella. "Creemos que va a posibilitar un acceso escalonado de los jóvenes a la conducción de vehículos, una transición más coherente y racional, y en la que se apuesta por la reducción de emisiones", afirma. García lo explica de la siguiente manera: "Ahora muchos jóvenes de 18 años compran un vehículo de segunda mano, barato pero muy potente, de 200 caballos, con tracción trasera... La accidentalidad que hemos tenido en Euskadi es precisamente esa: un chico joven con un coche muy potente y con poca experiencia de carné. Esto va a dar una experiencia previa a esos jóvenes en unos coches más racionales y menos potentes —la potencia máxima es de 20 caballos— y ese sentido, vemos que se puede dar más seguridad. Lógicamente no va a comprarse un coche para un año, por lo que lo usará más. Eso será lo positivo. ¿Qué se lo compre más adelante? Quizás sí, pero ya tendrá más kilómetros rodados para poder enfrentarse a un vehículo más potente y seguramente, también será más consciente porque haya visto los riesgos en carretera".

García menciona otro aspecto que le parece relevante. Frente a los ciclomotores (una de las opciones de los menores que quieran conducir), estos vehículos "tienen sus componentes de seguridad (ABS) y la propia carrocería, por lo que se va a incorporar esa movilidad más segura, frente a vehículos más limitados o a las motocicletas, que están incluidas entre los vehículos más vulnerables por la peligrosidad que conllevan".

No obstante, la presidenta de STOP Accidentes cree que este hecho pueda tener como consecuencia que "los chicos y las chicas se sientan más protegidos, y eso puede hacer que corran más", y advierte de que pese a tener limitada la velocidad "estamos hablando de 90 km/h, que es una velocidad muy excesiva".

Desde el RAC Vasco Navarro, García subraya que este permiso B1 no es "dar carta blanca al joven para que haga lo que quiera con el coche. Hay que dar mucha formación de lo que es la seguridad vial, de alertar de los peligros y hacer pedagogía".