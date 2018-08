Sociedad

Crimen en Errenteria

El jurado declara culpable de asesinato al compañero de Clara Rangel

Redacción

21/05/2012

Los miembros del jurado han entendido, unánimemente, que el acusado quiso matar intencionadamente a Clara Rangel. En base a eso, el presidente del tribunal deberá redactar ahora la sentencia.

El jurado ha declarado culpable de asesinato al compañero sentimental de Clara Rangel, la mujer de 33 años a la que presuntamente mató a cuchilladas en diciembre de 2008 en su domicilio de Errenteria (Gipuzkoa), donde el acusado también causó heridas al hijo mayor de la víctima y a su propio hermano.

Los miembros del jurado han entendido unánimemente que el acusado quiso matar intencionadamente a Clara Rangel, que existió alevosía, y ha considerado por mayoría que es culpable de querer matar al hijo de la víctima, pero que no lo consiguió por causas ajenas a su voluntad. Por todo ello, ha pedido por unanimidad que no se solicite el indulto para el procesado.



Por la agresión al hijo de Clara, fruto de una relación anterior de ésta y que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, el jurado lo ha considerado culpable de un delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que por la que sufrió su hermano lo encuentra autor de un delito de lesiones. El jurado ha tenido en cuenta como atenuante que el procesado tenía sus facultades mentales levemente afectadas cuando atacó con un cuchillo al hijo de la víctima y a su hermano tras haber matado a Clara, pero no así cuando cometió el crimen. Sin embargo, ha considerado para los tres casos la agravante de parentesco.



Peticiones



A la vista del veredicto, la fiscal ha reclamado penas que suman 33 años y medio de cárcel (20 por asesinato, 10 por homicidio en grado de tentativa, y 3 y medio por las lesiones causadas a su hermano), además de indemnizaciones de 44.000 euros para los dos niños pequeños de Clara, de 17.600 para su hijo mayor y de 8.800 para sus padres.

La acusación particular ha pedido una condena total de 35 años de prisión y una indemnización para el hijo mayor de la víctima de 175.000 euros, mientras que la letrada de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer ha solicitado un total de 34 años de cárcel.

La defensa ha pedido que se le imponga una pena de 15 años de prisión por el delito de asesinato, 2 años y medio por el de homicidio en grado de tentativa y 2 años por el de lesiones. Ha solicitado que se tenga en cuenta que el acusado pidió perdón por su crimen y que la agresión al hijo de Clara "no se concretó en peligro para su vida".

El presidente del tribunal deberá redactar ahora la sentencia e imponer las penas conforme al veredicto emitido por el jurado.