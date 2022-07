Sociedad Ola de calor Decretada la alarma roja por calor este sábado y domingo en casi toda Álava Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 15/07/2022 11:26 (UTC+2) Última actualización: 15/07/2022 12:47 (UTC+2) Los termómetros alcanzarán los 40-41 ºC en la Rioja Alavesa y centro del territorio alavés. El interior de Bizkaia y Gipuzkoa y buena parte de Navarra, entretanto, permanecerán en alerta naranja, con máximas de 38-39 grados. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Una mujer se refresca en un día de calor sofocante. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Beroagatik Araba ia guztian alarma gorria ezarri du Jaurlaritzak biharko eta etzirako

Tras días de intenso calor, el ambiente será ya sofocante este fin de semana. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará mañana, sábado, y pasado, domingo, la alarma roja por altas temperaturas extremas en la Rioja Alavesa y en la zona centro de Álava, Vitoria-Gasteiz incluida. Según la previsión de Euskalmet, las máximas podrían rondar los 41 º C y los 40 º C, respectivamente. El interior de Bizkaia y Gipuzkoa y buena parte de Navarra (salvo la zona del Baztan), entretanto, permanecerán en alerta naranja, con máximas de 38-39 grados. Aunque hará calor, hasta 35 º C, en la costa estará activo el aviso amarillo.

Ligado al calor y al viento sur, el domingo se activará otra alarma roja por riesgo "muy alto" de incendios forestales, que estará vigente en el llamado Eje del Ebro (Rioja Alavesa) y la zona de Transición, que abarca el centro de Álava. Al respecto, el Gobierno Vasco pondrá en marcha, desde este viernes, el Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales en su fase más elevada (la de emergencia).

El bochorno nos acompañará durante este viernes, aunque la peor parte se la llevará el centro y sur de Álava y Navarra, que permanecerán en alerta naranja. Tanto la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, como Aemet, prevén temperaturas máximas en una horquilla entre los 37-40 º C. Bizkaia, Gipuzkoa, el Pirineo navarro e Iparralde tendrán activo un aviso amarillo. Los termómetros podrían subir hasta los 36 grados en el interior, y rondar los 29 grados en la costa.

(Estamos trabajando para ampliar la información)