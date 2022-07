El Asador Etxebarri desciende del tercer al sexto puesto en el ranking de los mejores restaurantes del mundo

Euskaraz irakurri: Etxebarri Erretegia, munduko seigarren jatetxerik onena

El Asador Etxebarri, del chef Bittor Arginzoniz, ha sido clasificado como el sexto mejor restaurante del mundo, según el listado de The World's 50 Best Restaurants de 2022 que se ha dado a conocer esta noche en una gala celebrada en Londres.

El restaurante situado en la localidad vizcaína de Atxondo era uno de los principales favoritos para convertirse en el mejor restaurante del mundo, pero finalmente ha retrocedido tres puestos con respecto al listado de 2021, dado que ha pasado del tercer al sexto puesto.

Asimismo, el restaurante Elkano de Getaria y que lidera el cocinero Aitor Arregi, ha repetido el puesto 16 logrado el año pasado, mientras que el Mugaritz de Andoni Luis Aduriz ha descendido del puesto 14 al 21.

The ultimate in artisanal cookery from the Basque king of the barbecue, No.6 is Asador Etxebarri in #Atxondo! Congratulations to chef Victor Arguinzoniz and team. #Worlds50Best pic.twitter.com/rg4txvR84B