Sociedad Despilfarro alimentario La CAV desperdicia 311 mil toneladas de comida al año, 142 kilos por persona O. P. | EITB Media Publicado: 28/07/2022 14:38 (UTC+2) Última actualización: 28/07/2022 14:38 (UTC+2) Un estudio pionero elaborado por el Gobierno Vasco muestra que casi la mitad del despilfarro alimentario proviene de los hogares. En torno al 28 % del desperdicio alimentario general corresponde a comida comestible, lo equivalente a 40 kilos por persona y año.

Que la comida no se tira lo escuchamos desde la más tierna infancia, y aunque la teoría es bien conocida, la realidad es que la comida sí se tira, y en cantidades nada desdeñables; no en vano, reducir a la mitad el desperdicio alimentario para el 2030 es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU.

El Departamento de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Gobierno Vasco ha querido ponerle cifras a ese desperdicio y ha elaborado, a través de la Fundación Elika, un estudio pionero en el Estado español y Europa.

La fotografía muestra que el desperdicio alimentario de toda la cadena agroalimentaria de la Comunidad Autónoma Vasca, es de 311 558 toneladas al año. Lo cual se traduce a que cada persona tira a la basura una media de 142 kilos de alimentos al año.

Se ha querido conocer con más detalle el despilfarro de cada uno de los eslabones que conforman la cadena agroalimentaria de Euskadi, es decir los agentes que van desde el primer sector, la transformación y la distribución, pasando por el sector HORECA -hoteles, restaurantes, cafeterías- y, finalmente, los hogares.

Según el estudio, el ámbito de los hogares produce el 44, 7 % del total del desperdicio alimentario, seguido de la distribución y la manufactura, en torno al 20 % y 23 % respectivamente.

Del mismo modo, se ha calculado que el 28 % del total desperdiciado es comida comestible, lo que significaría que cada ciudadano y ciudadana vasca desperdiciamos al año 40 kilos de comida comestible.

Este estudio se ha realizado utilizando la metodología establecida por la Comisión Europea, con criterios unificados para toda la comunidad, y con la intención de obtener una radiografía general y completa de la UE.

Sin embargo, según se explica en el informe, se ha querido cuantificar también la fracción de desperdicio denominado "materiales potencialmente aprovechables". Corresponden a género que por alguna razón no entra en la cadena agroalimentaria destinada al consumo humano, pero que, sin embargo si podrían ser susceptibles de aprovecharse o reutilizar para otros fines. Se recogen ejemplos como la carne de los animales muertos en la propia explotación y que no son aptos para consumo humano, las gallinas, vacas y ovejas de desvieje, los huevos rotos o que no cumplen estándares de calidad por su tamaño, consistencia de cáscara, la leche perdida por ineficiencia del sistema...

La pérdida total de "materiales potencialmente aprovechables" ascendería a 4 332 945 toneladas al año, lo cual supone, "una importante potencialidad de mejora en la cadena agroalimentaria vasca, buscando fórmulas para una mejor valorización de estos productos y generando así valor añadido para todos los agentes de esta cadena".

Medidas preventivas

Desde el Gobierno Vasco, apuntan a que "la prevención es el principal mecanismo de reducción en la jerarquía de usos", lo cual debe conducir a "establecer un diálogo continuo entre todos los agentes corresponsables en el problema", entendiendo que las soluciones requerirán la colaboración de todo el sistema alimentario vasco.

El Gobierno Vasco aborda el problema desde hace ya unos años en el contexto de la iniciativa Basque Green Deal-Euskadiko Itun Berdea.

De hecho este estudio es un paso más dentro de la Estrategia Vasca contra el Despilfarro de Alimentos del Gobierno Vasco que dio sus primeros pasos en el año 2018 y en la que se incluye también la Plataforma de Euskadi contra el Despilfarro de Alimentos, de la que forman parte actualmente más de 100 agentes públicos y privados pertenecientes a la cadena alimentaria, así como organizaciones sociales.

Asimismo, entre los años 2019 y 2020, un grupo de trabajo formado por HAZI, AZTI, IHOBE, el Cluster de Alimentación de Euskadi y Neiker, con la coordinación de Elika, realizó un primer diseño y concreción de la metodología para un diagnóstico de la generación de despilfarro en la CAE y la determinación de su impacto económico, social y ambiental, así como las oportunidades de reducción, de acuerdo a las directrices que Europa establece.

Conciencia ciudadana

En el intento de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del compromiso individual por un consumo sostenible y responsable de alimentos, la Fundación Elika ha puesto a disposición de todas las personas interesadas la web www.zerodespilfarro.eus en la que se ofrece información y herramientas prácticas, así como campañas de publicidad como 'La comida no se tira', y campañas en RRSS.

También se han elaborado protocolos para garantizar que las donaciones de alimentos se realicen salvaguardando la seguridad alimentaria y se han puesto en marcha redes solidarias para dar respuesta a excedentes de alimentos.