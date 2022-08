Sociedad El tiempo La mayor parte de Navarra, en riesgo extremo o muy alto por incendios Agencias | EITB Media Publicado: 03/08/2022 10:04 (UTC+2) Última actualización: 03/08/2022 10:04 (UTC+2) 112-Sos Navarra recomienda evitar cualquier actividad que pueda producirlos. La Comunidad Foral está, además, bajo aviso amarillo por temperaturas altas extremas. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Ia Nafarroa osoa, baso suteak izateko arrisku oso handian edo muturrekoan

El riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles es "muy alto" o "extremo" en la mayor parte de Navarra, por lo que 112-Sos Navarra recomienda evitar cualquier actividad que pueda producirlos.

El nivel de riesgo es máximo en la zona noroeste de la comunidad, y "muy alto" en sureste. Dos zonas de la Ribera están en riesgo "alto".

Lo señala SOS Navarra en su cuenta de Twitter, en la que también se hace eco del aviso amarillo de temperaturas altas en la comunidad foral para hoy. El aviso afecta a la Ribera del Ebro como en la zona centro, la zona pirenaica y la vertiente cantábrica.

¿ El riesgo de incendio previsto por AEMET para hoy miércoles es "muy alto" o "extremo" en la mayor parte de #Navarra



¿¿ Evita cualquier actividad que pueda producir incendios ¿¿



¿ En caso de incendio forestal, sigue estos consejos:



¿https://t.co/tuI6khsnHd pic.twitter.com/H3H4kWdl7l — 112 Sos Navarra / Nafarroa (@112_na) August 3, 2022

SOS Navarra recuerda las principales recomendaciones para evitar situaciones de riesgo con el fuego, entre las que destacan, no tirar colillas ni cerillas por las ventanillas del coche ni abandonar botellas ni objetos de cristal en el campo.

Con incendios activos, se aconseja alejarse del fuego por las zonas más desprovistas de vegetación, hacia abajo del monte o por los laterales y no desplazarse hacia arriba. También instan a moverse siempre en dirección opuesta al viento y no dirigirse hacia barrancos u hondonadas sin salida.



Si no es posible escapar del fuego, se recomienda buscar un claro o zona ya quemada, hacer un hoyo, tenderse boca abajo y cubrirse, sobre todo la cabeza, con tierra o ropa mojada.