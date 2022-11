Sociedad GRIPE Osakidetza inicia la vacunación contra la gripe a la población general EITB Media Publicado: 02/11/2022 13:04 (UTC+1) Última actualización: 02/11/2022 14:15 (UTC+1) Hasta la fecha, Osakidetza ha administrado 330 788 dosis a los colectivos vulnerables. La población general ya puede pedir cita a través de la página web de Osakidetza o llamando al centro de salud. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Vacuna contra la gripe. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Gaurtik aurrera herritar orok eska dezake gripearen aurkako txertoa hartzeko hitzordua Osakidetzan

Osakidetza continúa con la vacunación contra la gripe y esta semana ha ampliado la campaña a la población en general. Desde que arrancara la campaña el pasado 3 de octubre, Osakidetza ha administrado 330 788 dosis entre los colectivos vulnerables. De ese colectivo, 255 081, han recibido, además, de forma simultánea, una dosis de refuerzo contra la covid-19, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

A partir de ahora toda aquella persona que desee vacunarse contra la gripe lo podrá hacer, aunque no pertenezca a un grupo de riesgo. Sin embargo, a la población general sólo se le ofrecerá la vacuna contra la gripe y no la dosis de refuerzo contra la covid-19 porque la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud todavía no ha aprobado la dosis de refuerzo para el conjunto de la población.

La población general ya puede pedir cita a través de la página web de Osakidetza o llamando al centro de salud.

Además, Osakidetza ha publicado un apartado en su página web para resolver dudas sobre la vacunación.