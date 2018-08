Sociedad

Garitano: 'Gipuzkoa estará a la cabeza de Europa en los residuos'

Redacción

06/06/2012

El diputado general de Gipuzkoa Martin Garitano ha defendido el Plan de Residuos Urbanos de Gipuzkoa, "ese es el futuro y no podemos dar marcha atrás", ha afirmado.

El diputado general de Gipuzkoa Martin Garitano ha hecho balance de su primer año al mando de la Diputación, "estamos haciendo cosas a nuestra manera, con nuestros principios, y estamos contentos".

En una entrevista en Euskadi Irratia, ha defendido el Plan Integral de Residuos Urbanos de Gipuzkoa que ayer presentó el diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Juan Karlos Alduntzin. "Es muy bueno técnicamente, una plan con miras al futuro. El objetivo es aumentar todo lo posible la tasa de reciclaje, tal y como manda Europa. Hay que cambiar costumbres, y siempre hay una pequeña resistencia a eso, pero ese es el futuro y no podemos dar marcha atrás", ha afirmado.



A este respecto ha afirmado que le gustaría llegar a acuerdos con otros partidos, "pero algunos han llegado muy lejos y no va a ser fácil, aunque a nosotros nos gustaría y dejamos las puertas abiertas a todos".



"Gipuzkoa va a estar a la cabeza en el tratamiento de residuos en toda Europa", ha concluido.

El objetivo, el Gobierno Vaco



Respecto a las elecciones en la CAV , "parece que se van a adelantar", ha afirmado el diputado general. "El candidato de Bildu no está decidido, pero se sabrá pronto, y será potente. El objetivo es llegar al Gobierno Vasco, nosotros tenemos un proyecto y lo tenemos muy claro".



Por otro lado, ha criticado el plan de reinserción del Gobierno, aunque ha matizado "yo no he utilizado la palabra amnistía, nosotros queremos normalización política, y para ello no puede haber presos políticos".



El camino a seguir es la declaración de Aiete para Martin Garitano. "ETA ha cumplido el primer punto, pero no el Gobierno español y el francés; el emplazamiento ahora hay que hacerles a ellos".