EDUCACIÓN El pacto educativo se tambalea IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 17/11/2022 15:57 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2022 16:16 (UTC+1) La oferta del Gobierno Vasco a PP+Cs —en el marco de la negociación presupuestaria— para concertar las aulas de dos años en los colegios privados, ha generado las críticas de Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu. Ambas coaliciones acusan al Ejecutivo de Gasteiz de "deslealtad".

Los parlamentarios que cerraron el acuerdo sobre Educación el pasado mes de marzo. Foto: EITB Media

El pacto educativo entre PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, alcanzado el pasado mes de marzo, atraviesa un momento especialmente complicado. La oferta del Ejecutivo de Gasteiz a PP+Cs para concertar las aulas de dos años en los colegios privados ha generado "desconfianza" y "preocupación" entre los partidos de la oposición que se sumaron al pacto. Ayer se hizo público que el Departamento de Economía y Hacienda había introducido esta cuestión en la contraorferta que trasladó a PP+Cs en la negociación de los presupuestos de 2023.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Ekoitz Arrese ha advertido de que la oferta del Gobierno Vasco a PP+Cs también les genera "desconfianza", pero ha llamado a la calma y ha pedido una reunión de seguimiento urgente del pacto educativo.

"No entendemos este ofrecimiento. No entendemos por qué a un partido ajeno al pacto. No entendemos cuál es el mensaje político que se quiere transmitir, ni la intención política que tiene. Más allá de no entenderlo la decisión nos genera desconfianza", ha denunciado Arrese. Se ha mostrado "muy preocupado" y ha insistido en que "no ayuda en ese camino del desarrollo del pacto educativo".

En cuanto a la medida ofrecida a PP+Cs ha reconocido que ya estaba contemplada en una orden de junio y no ha entrado a valorar su contenido, pero sí ha criticado que se aprobase antes de dar luz verde a la gratuidad de las guarderías públicas.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha ido más lejos y ha acusado al Gobierno Vasco de "romper el pacto educativo". Tras afirmar que "el ofrecimiento al PP+Cs es la gota que colma el vaso", ha puesto en cuestión el apoyo de la formación morada a la futura Ley de Educación.

Según Gorrotxategi, la propuesta lanzada a los populares supone "la ampliación del perímetro de la red concertada", algo que a su juicio, "es contrario al pacto educativo que sirve de base para la elaboración de la futura Ley de Educación".

"Nosotros no estamos fuera del pacto. Quedamos a la espera de las actuaciones que pueda llevar a cabo el Gobierno Vasco", ha precisado la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento Vasco. Ha insistido que lo que su coalición considera "inaceptable" y una "deslealtad" que el Gobierno Vasco haya hecho este ofrecimiento a un grupo que se encuentra en "las antípodas" del pacto y que además lo haga "por la puerta de atrás".

Entre tanto, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha salido al paso de las críticas vertidas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU y ha pedido calma tras dejar claro que su departamento "respeta de arriba a abajo" el pacto educativo.

"Reitero nuestro compromiso claro con el pacto educativo. No se ha roto ningún acuerdo, ni ha habido ninguna deslealtad", ha respondido el consejero, quien ha ha manifestado su disposición a que se reúna la comisión de seguimiento del pacto cuanto antes.

Bildarratz ha dicho que desconoce el objetivo que buscaba el Departamento de Economía al ofrecer esta propuesta a PP+Cs, medida que ya está recogida en una orden de junio y que cuenta con dotación económica en el proyecto presupuestario de 2023, y lo ha enmarcado en las dinámicas negociadoras.