CORONAVIRUS La OMS recomienda a Europa usar mascarillas en interiores y transportes públicos AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 11/01/2023 12:50 (UTC+1) Última actualización: 11/01/2023 12:55 (UTC+1) Ante el incremento de casos covid en China, la organización ha asegurado que "no es irrazonable" que los países tomen medidas de precaución para proteger a sus poblaciones.

Euskaraz irakurri

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los ciudadanos europeos a seguir usando mascarillas en interiores y transportes públicos ante la ola de contagios de coronavirus en China.

El director regional para Europa de la OMS, Hans Henri P. Kluge, ha destacado que las variantes de la covid-19 que circulan en China son las que ya se han visto en Europa y otros lugares. "Compartimos la opinión actual del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades de que no se prevé que el aumento en curso en China afecte significativamente la situación epidemiológica de la covid-19 en la Región Europea de la OMS en este momento", ha detallado.

No obstante, el dirigente europeo de la OMS ha destacado que, aunque China ha compartido información sobre la secuenciación del virus, se necesita información "detallada y periódica", especialmente sobre la epidemiología y las variantes locales, con el fin de determinar mejor la evolución de la situación.

Por ello, Kluge ha asegurado que "no es irrazonable" que los países tomen medidas de precaución para proteger a sus poblaciones, mientras se espera información más detallada sobre la situación en China. Ahora bien, ha pedido que las iniciativas que se adopten sean "proporcionadas y no discriminatorias". "Después de tres largos años de pandemia, con muchos países lidiando con sistemas de salud sobrecargados, escasez de medicamentos esenciales y una fuerza laboral de salud agotada, no podemos permitirnos más presiones sobre nuestros sistemas de salud", ha enfatizado el dirigente europeo de la OMS.

Dicho esto, ha pedido a los países de Europa y Asia central redoblar sus esfuerzos para implementar estrategias efectivas comprobadas y evitar ser complacientes. "Esto significa reinvertir urgentemente y volver a comprometerse con una vigilancia virológica y genómica mejorada", ha añadido.

Finalmente, Kluge ha aconsejado aumentar la aceptación de vacunas en la población general; administrar dosis adicionales de vacunas a grupos prioritarios; ventilar espacios públicos y concurridos como escuelas, bares y restaurantes, oficinas al aire libre y transporte público; y proporcionar terapias tempranas y apropiadas a pacientes con riesgo de enfermedad grave.