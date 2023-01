Sociedad El tiempo La temperatura de 2022 ha crecido respecto a la habitual 1,8 grados en Euskal Herria y 0,3 a nivel mundial JESÚS ELORDUI | EITB MEDIA Publicado: 12/01/2023 05:30 (UTC+1) Última actualización: 12/01/2023 09:08 (UTC+1) Un informe de Copernicus, que es el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, sitúa a 2022 como el quinto año más cálido de la historia, segundo en Europa; en Euskal Herria ha marcado temperaturas medias de récord. La precipitación ha sido hasta un 37 % más escasa de lo habitual. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: 2022ko tenperatura ohikoa baino 1,8 gradu altuagoa izan da Euskal Herrian, eta 0,3 altuagoa mundu mailan

La temperatura media de 2022 en Euskal Herria ha sido entre 1,7 y 1,8 grados superior a los promedios habituales, según datos ofrecidos por la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet, por el Servicio de Meteorología y Climatología del Gobierno de Navarra y por infoclimat.fr y recogidos por eitb.eus; ese aumento por encima del promedio habitual ha sido en 2022, a nivel mundial, de 0,3 grados, tal y como detalla un informe de C3S, es decir, del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, que es el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea. El citado estudio ha concluido que 2022 ha sido el quinto año más cálido en el mundo de la historia, el segundo en Europa.

Antes de entrar en profundidad a hacernos eco de los datos que hemos recopilado, explicamos cómo los hemos obtenido. A partir del informe de C3S, cuyo título es "Datos destacados del clima mundial en 2022", nos hemos fijado en algunos parámetros de temperatura media y de precipitación de la Comunidad Autónoma Vasca, de Navarra y de Ipar Euskal Herria; en concreto, para la CAV, hemos tomado como referencia una nota de prensa difundida por Euskalmet el pasado 2 de enero, y también los boletines climatológicos de 2022 de la Agencia Vasca de Meteorología, para saber la precipitación acumulada en el año recién terminado y en los nueve anteriores en las estaciones significativas de la red automática de Euskadi, que son estas: Arrasate, Bilbao, San Sebastián, Páganos (Laguardia) y Vitoria-Gasteiz; para Navarra, hemos tomado datos de temperatura y de precipitación de la estación que el Gobierno de Navarra tiene en Pamplona; y para Ipar Euskal Herria, nuestra referencia ha sido la estación de Biarritz-Angelu.

Para finalizar esta presentación, señalamos las dos conclusiones principales a las que hemos llegado: en primer lugar, como ya hemos señalado, que la temperatura media en Euskal Herria se ha situado en 2022 en Euskal Herria hasta 1,8 grados por encima de su promedio habitual, y 0,3 grados en el mundo; y en segundo lugar, que, en consonancia con lo citado por C3S, que detecta en su informe una "persistente" escasez de precipitaciones, las precipitaciones acumuladas en Euskal Herria en 2022 son entre un 20 y casi un 38 % menos que el promedio habitual.

La temperatura media: entre 1,7 y 1,8 grados más de lo habitual en Euskal Herria, y en el mundo ha crecido 0,3 grados

Que 2022 ha sido en nuestro planeta un año de récords en cuanto a la temperatura queda demostrado con el informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus: acaba de terminar el quinto año más cálido en el mundo, el segundo más cálido en Europa, donde el verano fue el de más calor desde que hay registros y el otoño el tercero más cálido de la historia. La temperatura media a nivel mundial supera en 0,3 grados la media del periodo de referencia 1991-2020, y en 1,2 grados a la del periodo 1850-1900, usado de manera habitual como aproximación a la era preindustrial; hay que recordar que el Acuerdo del Clima de París recoge el compromiso de los países de no rebasar en este siglo, a nivel global, el aumento de 1,5 grados respecto a ese periodo 1850-1900.

La temperatura de 2022 ha crecido 1,8 grados respecto a la habitual

En Euskal Herria, el crecimiento de la temperatura ha sido superior en el año recién terminado. Euskalmet señala que las temperaturas medias de 2022 se han situado en torno a 16-17 grados en el litoral, sobre los 14-15 en el interior de Gipuzkoa y de Bizkaia y en torno a los 13 en la Llanada Alavesa; la Agencia Vasca de Meteorología estima que la temperatura media de Euskadi en 2022 ha sido 1,8 grados superior a lo habitual. En Pamplona, la media de los últimos 30 años es de 12,9 grados, y en 2022 ha alcanzado los 14,6, 1,7 más. En Biarritz, los 14,3 grados de promedio habitual se han disparado hasta los 15,9 de 2022, casi calcando el aumento de Pamplona y de la CAV.

No es correcto, no obstante, comparar el aumento registrado en nuestro territorio y el que ha registrado el planeta a nivel global, dado que las condiciones no son las mismas en todos los puntos de la Tierra.

La precipitación acumulada: un año con "persistente" escasez de precipitaciones en el mundo, y hasta un 37 % más seco en Euskal Herria

C3S, en su estudio, destaca que 2022 ha sido testigo de una "persistente" escasez de precipitaciones que, combinada con las altas temperaturas y otros factores, ha provocado una sequía generalizada.

Lo cierto es que la precipitación acumulada en Euskal Herria en el año que acaba de terminar, según los datos que hemos recabado, también ha sido más escasa de lo habitual. En Biarritz, tomando como referencia el periodo 1981-2010, ha llovido un 20 % menos (1450,9 litros por metro cuadrado de forma habitual, y 1155 en 2022); en Pamplona, el descenso en las precipitaciones ha sido del 37,5 % (482,4 en 2022 y 771,1 de media habitual); y en Euskadi, según los datos de las estaciones significativas, se repite lo que ha ocurrido en Pamplona, con una precipitación acumulada que es el 37,7 % más escasa de lo registrado en los nueve años anteriores, entre 2013 y 2021.

El director de C3S, Carlo Buontempo, al presentar el informe al que hemos hecho referencia, ha explicado que 2023 podría ser otro año cálido, si bien ha preciado que todavía es pronto para poder valorarlo. Mauro Faccini, responsable de Observación de la Tierra en la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea, ha señalado que la urgencia de la acción climática "nunca ha sido tan importante". Los próximos meses determinarán cuál es el comportamiento del año que acabamos de comenzar.