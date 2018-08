Sociedad

Recortes en sanidad

Sanidad excluirá 425 medicamentos de la financiación pública

Redacción

28/06/2012

Es una medida que previsiblemente entrará en vigor a partir de agosto y permitirá ahorrar 458 millones de euros, según la ministra de Sanidad, Ana Mato.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y las comunidades han acordado dejar de financiar un total de 425 fármacos para síntomas menores a partir del próximo mes de agosto, por lo que desde ese momento los ciudadanos deberán abonar de forma íntegra el importe de estas medicinas.

Así lo han acordado durante la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrada este miércoles en el ministerio, en la que han decidido que esta medida, con la que se actualiza el listado de medicamentos financiados por primera vez en 10 años, incluya excepciones para enfermos crónicos y "en aquellos casos en que lo decidan los médicos", según ha asegurado Mato. El ahorro estimado de su aplicación será de unos 458 millones de euros.

Después de las diferentes cifras barajadas a lo largo de las más de cuatro horas de reunión, finalmente serán 425 medicamentos relativos a un total de 19 grupos terapéuticos los que dejarán de ser financiados por las comunidades. No obstante, el listado se irá revisando periódicamente como han pedido las comunidades.

La decisión, según Mato, no se debe a que se trate de medicamentos para síntomas menores ni de un coste más bajo "sino a que ofrecen un menor efecto terapéutico", lo que permitirá también "poder apostar por fármacos más innovadores" para enfermedades "más graves e invalidantes".

El nuevo copago, a punto



La reunión también ha servido para cerrar los últimos flecos del nuevo copago farmacéutico que entrará en vigor este próximo 1 de julio. En este sentido, Mato ha recordado a las comunidades que "están obligadas a cumplir con la legalidad" y ha avanzado que esperarán a ver publicada la normativa impulsada por el Gobierno Vasco para eludir el nuevo copago para decidir si toman alguna acción legal al respecto.



Asimismo, les ha pedido a los consejeros que "agilicen" el reembolso a los pensionistas que superen los topes fijados por el nuevo copago (8 o 18 euros mensuales en función de su renta), para que este se produzca trimestral o semestralmente y en la cuenta en la que se le ingresa la pensión.



Con las nuevas medidas de política farmacéutica acordadas hasta el momento, Sanidad prevé un ahorro de 2.200 millones de euros, y con ellas se culmina, según ha subrayado Mato, la primera fase de la reforma sanitaria que permitirá garantizar, a su juicio, la sostenibilidad, gratuidad y universalidad del SNS.



Bengoa no descarta aplicar parte del decreto de Sanidad

El consejero de Sanidad Rafael Bengoa no ha descartado aplicar parte del decreto de Sanidad, según ha indicado en una entrevista concedida a Radio Euskadi.

Bengoa ha criticado la postura del Gobierno al tomar decisiones en torno a las comunidades sin saber la opinión que tienen. "Se están tomando decisiones centralizadas y directas sobre las comunidades autónomas y no con las comunidades autónomas", ha explicado el consejero de Sanidad.



Asimismo, ha lamentado que le tachen de insolidario cuando "estamos intentando todo el día encontrar soluciones también en el ámbito nacional". Ha manifestado que acepta que se diga que están "en desacuerdo" con las medidas que se están tomando, pero no con que son "insolidarios".

Preguntado sobre si en el futuro aplicarán el llamado "medicamentazo", Bengoa ha respondido que primero quiere saber los detalles de la medida adoptada por la ministra Ana Mato, y ha expresado que no se ha sentido partícipe en la decisión. Aun así, ha expresado que es "demasiado pronto" para decidir si lo aplican en Euskadi, porque todavía no lo han analizado como para tener la argumentación para decir si entra o no.