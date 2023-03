Sociedad Matriculación 2023-2024 Las ikastolas se niegan a remitir a otros centros al alumnado que ha quedado fuera por los nuevos criterios EITB Media Publicado: 30/03/2023 09:01 (UTC+2) Última actualización: 30/03/2023 10:14 (UTC+2) Las nuevas medidas contra la segregación han provocado que algunas familias no hayan sido admitidas en centros de Ikastolen Elkartea. La Federación ha decidido que mantendrá todas las prematrículas recibidas y critica que el Departamento ha establecido "reglas de juego diferentes" a los centros. Escuchar la página Escuchar la página

Varias niñas a la entrada de un centro escolar. EFE

La federación de ikastolas Ikastolen Elkartea ha anunciado que no remitirán a otros centros al alumnado que no ha sido admitido en sus centros por los nuevos criterios de matriculación establecidos por el Departamento de Educación contra la segregación. Así, ha anunciado que mantendrá todas las prematrículas recibidas. Además, ha reclamado al Gobierno Vasco "las mismas condiciones de matriculación en todos los centros" y ha revelado que presentarán reclamaciones en todos los casos.

El Departamento que dirige Jokin Bildarratz estableció nuevos baremos de admisión para las matriculaciones del curso 2023-2024 para, progresivamente, ir distribuyendo al alumnado vulnerable entre todos los centros escolares y evitar la segregación. Finalizada la prematriculación, el Departamento publicó el martes las listas provisionales en base a esos criterios. Al parecer, varias familias no han sido admitidas en los centros elegidos tanto en la red concertada (ikastolas así como centros de Kristau Eskola) como en la red pública. La situación ha creado "malestar" entre las familias. En Arrasate (Gipuzkoa), las familias de Arizmendi Ikastola han convocado para hoy una concentración en la plaza del Ayuntamiento.

La federación de ikastolas reunió ayer de urgencia a los equipos directivos de sus más de 60 centros educativos, y mediante una nota, ha anunciado las decisiones tomadas en la reunión de más de dos horas.

Según las ikastolas, el Departamento de Educación "no está cumpliendo los criterios básicos establecidos en el decreto de admisión del curso 2023-2024" y ha establecido "reglas de juego diferentes" a cada uno de los centros. Además, han denunciado "falta de transparencia" a la hora de establecer el denominado Índice de Vulnerabilidad — la tasa establecida para una zona tras analizar la situación socioeconómica de las familias y que reserva un número determinado de plazas para alumnado vulnerable—. Ikastolen Elkartea dice que no conoce los criterios para establecer dicha tasa ni los índices adjudicados a otros centros de la zona. Asimismo, culpa al Departamento de no "repartir de forma equilibrada los flujos de familias". Es decir, asegura que las plazas que han quedado desiertas en las ikastolas no se van a cubrir con el alumnado de otros centros.

Varias ikastolas de Gipuzkoa, como las de Arrasate, Zarautz o Oñati, han informado de que varias familias no han sido admitidas por esos nuevos criterios.

Por último, y según ha informado la federación de madres y padres de la escuela pública EHIGE, estos problemas también se han dado en la red pública, ya que varias familias que había optado por centros públicos han sido remitidas a la red concertada. La coordinadora de EHIGE, Lurdes Imaz, ha recomendado a las familias presentar reclamaciones y ha denunciado "falta de transparencia" por parte del Departamento de Educación.