Aita Mari

El Gobierno italiano no les permitirá atracar hasta el domingo. Mikel San Sebastian, responsable de prensa de Salvamento Marítimo Humanitario ha explicado en Euskadi Irratia la situación del barco y sus ocupantes. Afirma que Italia dificulta al máximo su trabajo.

publicado: 23/06/2023 10:37 (UTC+2)

última actualización: 23/06/2023 10:38 (UTC+2)

El barco Aita Mari se encuentra, en estos momentos, rumbo al puerto italiano de Salerno, con 172 personas migrantes rescatadas a bordo. Sin embargo, la ONG Salvamento Marítimo Humanitario ha denunciado que Italia no les dejará atracar hasta el domingo. Euskadi Irratia ha entrevistado a Mikel San Sebastián, jefe de prensa de SMH, quien ha recalcado que Italia "no quiere flotas civiles en el Mediterráneo" y que, por ello, no hacen más que poner obstáculos a su trabajo. Ha explicado asimismo, que la Policía italiana los recibe con hostilidad cuando atracan en alguno de sus puertos.

Aita Mari ha participado en el rescate de casi 300 personas en el sur de la isla de Lampedusa. En un principio, Malta e Italia hicieron oídos sordos a la llamada de socorro, pero finalmente la guardia costera italiana participó en el rescate de siete embarcaciones, junto con el buque NADIR. Aita Mari ha acogido a 172 de los 300 inmigrantes; incluyendo 16 mujeres y 57 menores. Todos se encuentra bien. La mayoría de ellos son de países subsaharianos como Guinea, Burkina Faso, Senegal y Gambia.

Según Mikel San Sebastián, el apoyo de Europa es insuficiente y reclama que se intervenga con más contundencia.