El Gobierno Vasco pide "planificar los viajes con antelación", ante la operación salida y el Tour

Sociedad -

OPERACIÓN SALIDA

La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco ha presentado hoy la operación salida-retorno del verano. La salida del Tour tendrá un impacto directo en la operación salida y se establecerán medidas extraordinarias.

EITB MEDIA

publicado: 26/06/2023 11:20 (UTC+2)

última actualización: 26/06/2023 12:02 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: "Bidaiak ondo planifikatzeko" eskatu du Jaurlaritzak, irteera operazioari Tourra gehituko zaion asteburuan

Se prevé un fin de semana complicado en cuanto al tráfico en la Comunidad Autónoma Vasca. La operación salida del verano coincidirá con el inicio de la 110 edición del Tour de Francia desde Bilbao, lo cual repercutirá directamente en la red viaria vasca. El Gobierno Vasco ha pedido que "se planifiquen los viajes con antelación y se consulten los rutómetros oficiales" antes de salir a la carretera.

La directora de Tráfico del Ejecutivo de Gasteiz, Sonia Díaz de Corcuera, ha presentado hoy la operación especial de salida-retorno de verano, que este año viene marcada por la salida de la carrera ciclista. Con el fin de facilitar el tránsito de vehículos en las carreteras, además de las habituales recomendaciones, ha lanzado una petición concreta: planificar los viajes con antelación y consultar toda la información antes de la salir a las vías en las webs de Tráfico, Letour y Waze. También se actualizará constantemente la información sobre las carreteras en las redes sociales y en el teléfono 011.

Entre otros, se establecerán operativos especiales en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Amorebieta-Etxano (puntos de salida-llegada del Tour), y las restricciones afectarán al acceso a los aeropuertos (sobre todo, en Loiu y Hondarribia), al recorrido y paradas del transporte público, así como a accesos y salidas de los centros de trabajo.

Por otro lado, según datos facilitados por Díaz de Corcuera, se calcula que debido al tráfico internacional derivado de la "Operación Paso del Estrecho", cerca de 1 950 000 vehículos pasarán por la red viaria vasca durante la operación salida-retorno de este verano rumbo a Portugal y a África. Por este motivo, se llevarán a cabo operativas de señalización especiales para facilitar el enlace de la salida de la AP-1 con N-622 sentido Vitoria-Gasteiz, y en el punto de unión de la N-622 con la A-1 sentido Burgos a la altura de la capital alavesa.

En cuanto al tráfico interno, se esperan cifras de desplazamientos ligeramente superiores a las del verano pasado, cuando se registraron 38 700 000. Como viene siendo habitual, la Dirección de Tráfico prestará especial atención a los puntos críticos en periodo vacacional: la A-8 en sentido Cantabria, la AP-8 en Biriatu, el nudo de Armiñón y los enlaces entre la AP-1 y la N-622 hacia Vitoria-Gasteiz, así como la N-622 y la A-1 dirección Burgos.

Finalmente, la directora de Tráfico ha recordado el "objetivo Visión Zero víctimas" con el que trabaja el Gobierno Vasco y ha pedido extremar la precaución para que no se repitan las cifras de personas fallecidas del pasado verano. Entre julio y agosto de 2022, once personas perdieron la vida en la red viaria de la CAV.

Según las previsiones, los días más críticos y de mayor afluencia serán el 28, 29, 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto.