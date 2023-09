Rebordinos: "La polémica sobre el filme de 'Josu Ternera' no es mi gran preocupación"

Sociedad -

514 personas han reclamado la retirada de la proyección de este documental, en un escrito firmado por conocidos políticos, escritores y víctimas del terrorismo.

publicado: 16/09/2023 12:40 (UTC+2)

última actualización: 16/09/2023 12:40 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Rebordinos: "'Josu Ternera'ren filmari buruzko polemika ez da nire kezka nagusia"

A unos días de la inauguración del Zinemaldia, su director, José Luis Rebordinos, no tiene entre sus principales inquietudes la controversia, que ha ido creciendo, sobre el documental en el que Jordi Évole entrevista al exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'.

"La polémica no está entre mis grandes preocupaciones, me preocupa muy poco. Lo que me preocupa es que todo lo que hemos ido preparando durante muchos meses se pueda ejecutar bien y sin problemas, que las películas previstas se puedan ver en condiciones, que los invitados que están previstos vengan, que el público disfrute y que la gente de la industria haga negocios", asegura en una entrevista con EFE.

Dice que, "obviamente", esta polémica por la proyección del documental, cuya retirada han reclamado 514 personas en un escrito firmado por conocidos políticos, escritores y víctimas del terrorismo, esta siendo "desagradable".

"Sobre todo -añade- porque hay una parte que está basada en insultos y descalificaciones. Pero cuando haces una programación con libertad, pasan cosas como esta y tienes que asumirlo. Yo ya no voy a hablar mucho más de esto, creo que todo lo que teníamos que decir lo hemos dicho", afirma.

Recalca que "lo que hace falta es que la gente vea la película". "Estamos a punto de empezar un festival con más de 200 títulos, y 4000 y pico invitados, realmente no me puedo permitir que esta polémica se convierta en algo muy importante", subraya.