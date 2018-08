Sociedad

Munilla pide destinar una paga extraordinaria a los más necesitados

01/08/2012

Durante la misa en la Basílica de Loyola en Azpeitia, el obispo de San Sebastián ha arremetido contra las instituciones públicas y la banca.

El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha cargado contra las instituciones públicas y la banca por la "grave" situación económica en la que se encuentra el país, y ha invitado a la sociedad en general a destinar una paga extraordinaria para ayudar a los más afectados por la crisis. En ese sentido, ha desvelado que ya ha dirigido esta misma invitación a los sacerdotes de la diócesis de San Sebastián, así como a los colaboradores y trabajadores ligados a la tarea pastoral de la Iglesia.



Munilla ha presidido este miércoles la misa de la festividad de San Ignacio en la Basílica de Loyola de Azpeitia, a la que han asistido diversas autoridades como la consejera de Educación, Isabel Celaá, o el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano.

En su homilía, Munilla ha asegurado que Occidente ha colocado el 'tener' por encima del 'ser', encaminándose hacia "un consumismo sin límites por las sendas de un despilfarro irracional".

A su juicio, de una forma bastante generalizada, las Administraciones han gastado el dinero que no tenían, "endeudando a las instituciones públicas y comprometiendo el futuro de las generaciones venideras", mientras que los bancos, cajas de ahorros e instituciones financieras, "sustentaron sus escandalosos beneficios anuales, sobre unos cimientos de una economía irreal, ficticia e insostenible". "Los sueldos con los que fueron blindados los consejos de administración han sido inmorales, y siguen siéndolo", ha dicho Munilla.

No obstante, ha subrayado que la situación actual no es sólo responsabilidad de quienes han llevado las riendas de la economía. "Es obvio que estamos ante un pecado del que todos hemos sido cómplices. También nosotros hemos comprado lo que no necesitábamos, pagando con un dinero que no teníamos, construyendo un modelo de sociedad contraria a los valores del Reino de Dios", ha señalado.