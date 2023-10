Código Ictus: Un solo síntoma es suficiente para actuar

Sociedad -

Dia Mundial del Ictus

Debilidad en alguna extremidad, balbuceo, visión borrosa o un intenso dolor de cabeza, son algunos de los síntomas que han podido sentir las 5000 personas que han sufrido un ictus en Euskadi cada año. Se estima que el 80 % de los casos son evitables. Conocer los síntomas y actuar rápido son claves.

publicado: 29/10/2023 13:25 (UTC+1)

última actualización: 29/10/2023 13:35 (UTC+1)

¿Sientes inmovilidad de un lado de la cara, se te tuerce la boca, no tienes fuerza en algún brazo o pierna, o se te ha paralizado un lado del cuerpo? ¿Sientes que no puedes articular palabras o frases, has perdido la visión o te parece que ese intenso dolor de cabeza que tienes es el peor de tu vida? Si tienes uno o más de estos síntomas o alguien cercano los tiene, puedes estar ante un caso de accidente cerebrovascular, más conocido como ictus.

Precisamente hoy, 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ictus, con el que se quiere concienciar sobre esta afección que, según las estadísticas, sufrirá en algún momento de su vida una cuarta parte de la población.

En Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se producen anualmente cerca de 5000 casos. El 55 % de las personas afectadas se recupera o permanece con afecciones mínimas, mientras que el 30 % sobrevive con secuelas incapacitantes y el 15 % fallece.

La tasa de mortalidad por cada 100 000 habitantes en estos casos es de 43,2 y el ictus es la primera causa de muerte de las mujeres en Euskadi, la principal de discapacidad y la segunda de demencia.

Mejor prevenir que curar

Más del 80 % de los casos de ictus son evitables con el fomento de hábitos de vida saludable y de ejercicio físico, y con el control de los factores de riesgo vascular.

El factor de riesgo más importante para la aparición de ictus es padecer hipertensión, seguido por la diabetes, hipercolesterelomia y la fibrilación auricular.

Pero también otros factores como el tabaquismo, el sedentarismo, la dieta no saludable, la obesidad extrema, el alcoholismo, el consumo de drogas o el estrés pueden afectar, factores que son modificables o controlables.

Se estima que, si no se toman medidas ligadas a hábitos de vida saludables, en los próximos 10 años, en Europa, aumentarán un 45 % las muertes por ictus y un 25 % el número de supervivientes de ictus con discapacidad.

Debido a la alta incidencia de de esta afección, resulta clave la concienciación de la población, para que también sepa identificar sus señales, incluso las más sutiles, ya que los signos no siempre se manifiestan de manera notable. Y es que la detección temprana de los síntomas y la rápida actuación, son factores clave para reducir la mortalidad y el daño cerebral.

Osakidetza ha recordado que hay que llamar urgentemente a emergencias si se presenta súbitamente alguno de los síntomas y recuerda que un solo síntoma es suficiente razón para actuar.