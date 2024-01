Sociedad -

Sanidad elimina las autobajas justificadas de tres días del documento enviado a las comunidades

No obstante, la medida no ha sido descartada. "Estamos en los primeros inicios de hablar de esta medida y de poder entendernos entre todos porque no solamente es competencia de este Ministerio", ha expresado la ministra de Sanidad.

Una mujer sale de un centro de salud. Foto: EFE Una mujer sale de un centro de salud. Foto: EFE

EITB Media

publicado: 10/01/2024 16:42 (UTC+1)

última actualización: 10/01/2024 16:52 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Osasun Ministerioak hiru eguneko autobaja justifikatuak kendu ditu erkidegoei bidalitako agiritik

El Ministerio de Sanidad ha eliminado las autobajas justificadas de tres días por enfermedad leve del documento que ha enviado este miércoles a las CCAA destinado abordar la alta incidencia de virus respiratorios, y por el cual se ha establecido finalmente la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios. No obstante, la medida no ha sido descartada. Preguntada al respecto durante la rueda de prensa de presentación de las medidas dictadas por Sanidad en relación al incremento estacional de infecciones respiratorias agudas, la ministra Mónica García ha reconocido que "han iniciado conversaciones". "Estamos en los primeros inicios de hablar de esta medida y de poder entendernos entre todos porque no solamente es competencia de este Ministerio", ha expresado. Así, ha insistido en que se trata de una reflexión "que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo en el sistema sanitario". Se trata de una medida que anunció la propia ministra y que estaba incluida el lunes en el escrito que se trató en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Durante el encuentro, al no llegarse a ningún acuerdo, se pactó un plazo de 48 horas para que las comunidades aportasen sus alegaciones. En el acta que se ha enviado este miércoles, se han realizado una serie de cambios en comparación con el lunes, a saber: la flexibilización de la obligatoriedad de las mascarillas en función de la situación epidemiológica; la recomendación en farmacias y residencias; la necesidad de una mayor comunicación de las campañas de vacunación y de la importancia de ventilar; así como la eliminación del punto de los planes de contingencia. Así lo ha explicado García durante una rueda de prensa este miércoles.

