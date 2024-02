Familias de la concertada se manifiestan para exigir un acuerdo y el fin de las huelgas

Sociedad -

PROTESTA DE LAS AMPAS

Centenares de padres, madres y escolares de los centros educativos concertados se han manifestado esta tarde en Bilbao para exigir "una solución ya" al conflicto laboral que ponga fin a las huelgas en esos centros y para exigir el derecho a la Educación de sus hijos e hijas.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 03/02/2024 20:01 (UTC+1)

última actualización: 03/02/2024 20:01 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Itunpeko eskoletako familiek manifestazioa egin dute akordioa lortu eta greben amaiera eskatzeko

Si durante estas semanas hemos visto a los sindicatos manifestarse por la huelga en la educación concertada de iniciativa social, esta sábado han sido los padres y madres del alumnado quienes han salido a la calle reclamando una solución del conflicto. Han recordado que han perdido ya 13 días de clase y que hay convocadas otras 5 jornadas de huelga para las próximas fechas.

Centenares de padres, madres y escolares se han dado cita esta tarde en la marcha convocada por las AMPAs Unidas que ha partido de la plaza Moyua de Bilbao entre carteles en los que exigían un acuerdo para no perder más clases y con globos rojos, y ha recorrido la Gran Vía para terminar en la plaza del Arriaga.

La portavoz de las AMPAs Unidas, Izaskun Fernández, ha recordado que ya llevan 13 días de huelga en este curso y "la indignación de las familias" se ha disparado tras conocer que hay previstas "cinco más en febrero", y augurando que podrían convocar más paros.

Tras la reunión que celebraron este viernes las patronales del sector y los sindicatos y que terminó sin acuerdo, las familias enviaron escritos a los sindicatos convocantes de las huelgas, a las empresas de la concertada y al Gobierno Vasco para expresar su enfado y su hartazgo ante "la cerrazón de las partes" en conflicto.

"Luchamos por los derechos de nuestros hijos", ha reivindicado al tiempo que ha advertido de su preocupación especialmente por los estudiantes de Bachiller que al final del curso tendrán que hacer los exámenes de acceso a la universidad. "Están muy nerviosos porque no están dando clases y han perdido muchas horas lectivas por lo que no van a tener tiempo de dar toda la materia y no van a llegar bien preparados", ha advertido.

En sus escritos, las AMPAs han reprochado a los sindicatos que ayer perdieran "una oportunidad de oro para llegar al final de esta situación"."Esto ha dejado de ser un conflicto laboral, para convertirse en una lucha sindical" han manifestado, a lo que han añadido que "les importa un bledo los daños colaterales" en los escolares y sus familias porque les gusta "salir en prensa y seguir sumando estadísticas de conflictos colectivos". Ante ello, les han pedido que paralicen las huelgas, mientras se sigue negociando porque están "preocupados por la educación" de sus hijos.

A las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA les han recriminado su "pasividad". "Con 13 días de huelga y 5 más en camino, nos preguntamos por qué no han negociado antes para evitar los daños colaterales de esta situación", han preguntado los padres.

Por su parte, recuerdan al departamento de Educación que "debe de velar por el derecho a la Educación" , al que acusan de "hacer dejadez de sus funciones y haber aparcado el problema hasta que se ha enquistado".

Por ello, han vuelto a reiterar al Gobierno Vasco su petición de que "intervenga" y ponga "los medios necesarios para acabar con este conflicto que ya se demora demasiado en el tiempo". "Si no se ven capaces, que impongan la figura de un mediador que haga negociar a las partes una solución ya", han concluido.