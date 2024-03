Rescatadas cuatro personas tras caer con el coche 100 metros ladera abajo en Lesaka

Sociedad -

Tres han resultado ilesos, mientras que la cuarta persona ha sido rescatada y trasladada al hospital.

Euskaraz irakurri: Lau pertsona erreskatatu dituzte Lesakan,autoarekin mendi mazela batetik behera 100 metro erori ostean

Los servicios de emergencias de la Comunidad Foral han localizado y rescatado a cuatro personas que habían caído ladera abajo con su vehículo aproximadamente 100 metros esta pasada noche tras salirse de una pista forestal por la que circulaban en Lesaka (Navarra).

La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 01:16 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de los parques de Oronoz y Cordovilla y del Grupo de Rescate Técnico de Bomberos, un grupo de bomberos voluntarios de Lesaka, un equipo médico de Lesaka, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

Según la Policía Foral, a la llegada de los servicios de emergencia, tres de los cuatro ocupantes del vehículo se encontraban fuera del mismo y aparentemente ilesos o con heridas de poca consideración, por lo que no han requerido traslado. El cuarto ocupante, un varón de 17 años que sufre policontusiones de pronóstico reservado, no podía salir por sus propios medios y ha tenido que ser evacuado en camilla. Debido a la dificultad del terreno, el rescate no ha finalizado hasta las 04:29 horas, cuando efectivos de bomberos han llegado hasta la ambulancia de soporte vital básico que ha trasladado al joven al Hospital Comarcal del Bidasoa en Irun (Gipuzkoa).

El siniestro se ha producido cuando, por causas que se investigan, el vehículo circulaba por una pista forestal en Lesaka y se ha precipitado ladera abajo desde aproximadamente 100 metros. La Policía Foral investiga el suceso.