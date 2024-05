Casi uno de cada tres niños y niñas ha sufrido acoso escolar u otra violencia, según un informe

Sociedad -

Día Contra el Acoso Escolar

En Euskadi, durante el curso escolar 2022/23 se registraron 218 casos de acoso, de los cuales el 27 % fueron ciberbullyng. Esos son los últimos datos ofrecidos por el Gobierno Vasco.

EITB MEDIA

publicado: 02/05/2024 10:01 (UTC+2)

última actualización: 02/05/2024 11:03 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Ia hiru haurretik batek eskola jazarpena edo bestelako indarkeria jasan duela ohartarazi du ikerketa batek

Con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebra este 2 de mayo, la ONG Educo alerta de que, en un aula con 30 niños y niñas, nueve han sufrido acoso escolar u otra violencia en la escuela en algún momento de su vida, según un sondeo realizado a 1000 adolescentes de entre 12 y 17 años.

El 29,5 % afirmó que había sufrido bullying u otro tipo de violencia en el colegio (eso incluye toda acción, omisión o trato negligente, ya sea entre pares o con personas adultas), el 59,1 % dijo que no y un 11,4 % no lo sabía o prefirió no contestar.

"Son cifras muy elevadas, por encima de otras que han salido recientemente. Cuando preguntamos a niños y niñas sobre la violencia que han sufrido en la escuela, sin especificar en qué periodo de su vida, nos damos cuenta de que este problema afecta a casi uno de cada tres", afirma Pilar Orenes, directora general de Educo.

Sin embargo, "las cifras podrían ser más altas porque solo vemos la punta del iceberg. No es fácil denunciar la violencia, y a veces está tan normalizada que niños y niñas no la identifican como tal", añade la responsable de la ONG de infancia.

En esta fecha, Educo también pone el foco en el ciberbullying: "el acoso es algo que puede empezar en la escuela y seguir luego en casa, con mensajes agresivos y desagradables enviados a través de las redes sociales u otras aplicaciones. A veces es al revés, y este acoso empieza fuera de las aulas, pero continúa dentro de la escuela. (...). Para acabar con estas dinámicas que dañan el bienestar y la salud mental es muy importante la detección rápida y la prevención".

En Euskadi, el último informe presentado por el Gobierno Vasco, relativo al curso escolar 202/24. Según esos datos, los casos de acoso crecieron un 38,8 % respecto al curso anterior, con 218 denuncias confirmadas de los 1543 casos analizados. Asimismo, cabe destacar los casos de ciberbullying, que fueron el 27 % del total.

En Navarra, el defensor del pueblo, Patxi Vera, apunta al bullying como uno de los asuntos en los que están trabajando, y urge a mejorar la prevención, la detección y la reparación de las víctimas.