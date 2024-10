4 de cada 10 adolescentes dice haber tenido o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año

Un 32,3 % cree que usar demasiado el teléfono móvil o Internet perjudica a su salud mental, según un estudio realizado por UNICEF.

08/10/2024

última actualización: 08/10/2024

Euskaraz irakurri: 10 nerabetik 4k buruko osasun arazo bat izan dute edo izan dutela uste dute azken urtean

Un 41,1 % de los y las adolescentes españolas (4 de cada 10) manifiesta haber tenido o cree haber tenido un problema de salud mental en los últimos 12 meses y, de ellos, uno de cada tres no ha hablado con nadie sobre dichos problemas y más de la mitad no ha pedido ayuda, según un barómetro de opinión publicado este martes por UNICEF.

El estudio, titulado "La salud mental es cosa de niños, niñas y adolescentes" y desarrollado en base a las opiniones de 4740 adolescentes de 13 a 18 años de 168 centros educativos de toda España, revela, entre los motivos por los que no piden ayuda: el deseo de mantener en secreto sus problemas de salud mental (60 %) o la falta de confianza en el personal de su centro educativo (55,9 %).

Asimismo, más de 4 de cada 10 adolescentes considera que sus problemas de salud mental no son importantes, no saben lo que les pasa o no saben a quién o a dónde acudir.

Por otro lado, entre aquellos que se deciden a pedir ayuda, recurren a sus amistades (73,6 %), a la ayuda profesional psicológica (60,8 %), a profesionales del centro educativo (34 %), a profesionales de la medicina y psiquiatría (30 %), o a profesionales en Internet y redes sociales (32,7 %).

Preguntados por su percepción de las personas que padecen algún problema de salud mental, casi 8 de cada 10 (78,5 %) asegura que mantendría amistad con alguien de su edad que esté visitando o haya visitado a un profesional de salud mental, y un 25,8 % piensa que las personas con problemas de salud mental sienten vergüenza (25,8 %).

Respecto a los factores externos destacan tener una buena relación con los progenitores (82,6 %) y el apoyo de personas cercanas (82 %), así como hacer las cosas que les gustan o les hacen sentir bien (78,6 %). La satisfacción con el centro educativo (58,9 %) es el factor externo menos valorado. Asimismo, más chicas (69,1 %) que chicos (58,5 %) consideran que hablar con personas conocidas sobre sus preocupaciones y sentimientos es un elemento que mejora la salud mental.

En cuanto a los factores que afectan más a la salud mental, los adolescentes destacan como más importante tener una baja autoestima (67,9 %), consumir alcohol u otras drogas (66,1 %), tener problemas de salud física (58,5 %) y tener dificultades económicas (56,7 %). Mientras, el 32,3 % de los chicos y las chicas, cree que usar demasiado el teléfono móvil o Internet perjudica a su salud mental.

Preguntados por la frecuencia de uso de las redes sociales y por cómo las interacciones y la información que encuentran en estas plataformas afecta a su salud mental, más de la mitad de los entrevistados percibe como muy o bastante peligrosas para la salud mental plataformas como Twitter/X (56,3 %), TikTok (55,4 %) e Instagram (52,1 %).

Por otro lado, el 42,7 % de adolescentes considera que es útil leer noticias en redes sociales para informarse sobre problemas de salud mental, y 1 de cada 3 (36,4 %) asegura haber encontrado recursos útiles para su salud mental a través de las redes sociales.