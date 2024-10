La periodista que destapó el caso Errejón: ¿Por qué las mujeres recurren a mí y no a estamentos judiciales?

Cristina Fallarás revela que desde que recibiera el primer relato contra el exportavoz de Sumar le han escrito una docena de mujeres con testimonios similares. Cree que las mujeres necesitan "espacios seguros" y que los estamentos tradicionales no funcionan. "Llevamos demasiado tiempo calladas".

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 25/10/2024 10:16 (UTC+2)

última actualización: 25/10/2024 10:46 (UTC+2)

Cristina Fallarás, la periodista y activista feminista que ha destapado las acusaciones por violencia machista contra el ya exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, se ha preguntado por qué "las mujeres recurren a mí y no a estamentos judiciales o policiales que es evidente que no están funcionando".

Hace tres días, Fallarás recogió en su cuenta de Instagram el testimonio de una mujer que, sin citar a Iñigo Errejón, acusaba a "un político que vive en Madrid" de ser un "maltratador psicológico". Su relato ha precipitado la dimisión del politólogo, después de que éste admitiera los hechos.

Entrevistada en TVE, la periodista ha explicado que ha recibido los testimonios de otras 11 mujeres con vivencias parecidas. "Son mujeres que ni siquiera quieren que se haga público, solo quieren que sepa que también les ha sucedido algo similar". Según ella, estas mujeres necesitan contar lo que les ha pasado, y hacerlo "en espacios seguros".

"Si yo sé que voy a contar que un político, un empresario o un cantante me violaba y voy a ser revictimizada, cuestionada y voy a acabar con una depresión de caballo, quizás no me merece la pena. Eso es lo que está pasando y ahí tenemos un problema grave", señala.

Puntualiza que estas víctimas no tienen afán punitivo ni "ánimo de señalar a uno u otro". "No son denuncias, porque una denuncia busca un castigo, estas mujeres quieren hacer evidente una realidad, hacer público un relato que no existe", explica, y añade que la primera mujer que acusó a Errejón ni siquiera le citaba con nombre y apellidos.

Fallarás, que lideró el movimiento #Cuentaló en Twitter tras el caso de La Manada en 2018, subraya que el objetivo es "crear una memoria colectiva de qué significa la violencia sexual". En su opinión, "tenemos que hacer algo y lo que tenemos que hacer no es exactamente judicial", explica, para añadir que debería ser "más una modificación social" que va mucho más allá de del señalamiento a uno u a otro: "Serían tantos los señalados y tan largos los juicios", ha declarado.

Sin embargo, ha admitido que "acabarán saliendo" más víctimas y más nombres de agresores, "porque creo que cuando una señale, quizás haya otras que lo quieran hacer también porque quizás llevamos demasiado tiempo calladas".

Por último, considera que los partidos políticos tendrían que tener protocolos contra la violencia machista, que ahora son inexistentes y pasa lo que pasa: "Empiezan tapando, siguen silenciando y cuando salta, parece que nadie lo veía venir. La reacción de Sumar me parece un poco otoñal, porque el partido actúa cuando se le viene encima el alud, debería haberlo hecho mucho antes". Asimismo, ha aclarado que nadie de este partido le ha llamado o le ha pedido "ponerse en contacto con esas mujeres".