La polémica actitud del juez con la actriz Elisa Mouliáa: "No se entiende que continúe o no le diga algo"

En la vista que tuvo lugar el pasado 16 de enero, el magistrado Adolfo Carretero cuestionó en numerosas ocasiones la versión de la actriz que denunció a Iñigo Errejón por agresión sexual.

Agencias | EITB Media

publicado: 20/01/2025 21:19 (UTC+1)

última actualización: 20/01/2025 21:46 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Epailearen jarrera Mouliaaren deklarazioan: "Ez da ulertzen aurrera jarraitzea edo zerbait ez esatea"

El pasado jueves 16 de enero acudieron a los juzgados a declarar el ex portavoz del partido político Sumar, Iñigo Errejón, y la actriz Elisa Mouliáa, que interpuso una denuncia contra él por agresión sexual. Este lunes se ha filtrado el vídeo de la declaración y las preguntas que realizó el juez Adolfo Carretero a la actriz han levantado la polémica.

El magistrado Adolfo Carretero cuestionó en numerosas ocasiones la versión ofrecida por Mouliaá de lo ocurrido la noche de septiembre de 2021, con comentarios como "usted ha sido objeto no ya de un beso, sino tocamientos a la fuerza. No se entiende que continúe con este señor o no le diga algo".

Asimismo, a lo largo de la declaración le realizó una serie de preguntas, entre las que destacan las siguientes: "usted es una persona acostumbrada al público, ¿no fue capaz de decirle que las condiciones (que, según su declaración, le impuso Errejón) no eran aceptables?" o "¿le dijo que parara?".

Cuando la denunciante declaró que "estaba muchísimo más ebria de lo normal", el juez llegó a reprocharle que no incluyese ese dato en la denuncia con las siguientes palabras: "en la denuncia no lo dijo. ¿Estaba muy ebria, seguro?".

Asimismo, el juez también preguntó de forma incisiva por la tardanza en la denuncia, que fue presentada tres años después de los hechos. La actriz respondió que no se atrevía "por miedo; porque tengo una hija". El juez contestó con la siguiente cuestión: "¿no sería que usted sí quería algo y, al no corresponderle, ahora le denuncia por haberse reído de usted?"

Esta actitud del juez Carretero ha sido criticada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la red social X afirmando que "este tipo de interrogatorio revictimiza a las mujeres y las aleja de la denuncia."

En la vista del pasado jueves, el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón negó ante el juez haber dimitido por la denuncia por agresión sexual, sino ante la "incoherencia" que suponía seguir en un partido que da por plena y directamente válido todo testimonio de una denunciante y tener que defender su inocencia al mismo tiempo. Por su parte, la actriz aseguró que el exdiputado actuó de forma "fría" y que si tardó en denunciar fue "por miedo". "El paró porque yo me zafé", aclaró.